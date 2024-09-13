Очередную ярмарку вакансий проведут в Астане
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Мероприятие пройдет в столичном Дворце «Жастар» 19 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
Столичный Центр трудовой мобильности в рамках празднования Дня труда проводит ярмарку вакансий.
Мероприятие состоится 19 сентября с 15:00 до 17:00 во Дворце «Жастар» по проспекту Республики, 34.
Напомним, ярмарка вакансий ко Дню молодежи прошла месяц назад в Астане. Жители и гости столицы посетили мероприятие 12 августа на пешеходной улице столичного Арбата.