Свежий выпуск Очистить и оцифровать 4 мая 2022 г. 7:52 Фарид Юмашев Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам, связанным со строительством и модернизацией канализационно-очистных сооружений (КОС), а также ходом оцифровки данных Государственного градостроительного кадастра. Докладывая по первому вопросу повестки, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что на сегодня в 69 городах Казахстана требуется строительство или реконструкция КОС. Профинансировать соответствующие проекты планируется за счет средств республиканского бюджета и международных организаций. Так, в настоящее время в четырех городах (Атырау, Кызылорде, Форт-Шевченко и Шымкенте) уже приступили к реализации проектов строительства или реконструкции КОС. Остальные 65 проектов с учетом инвестиционной привлекательности предлагается осуществить до 2028 года. По второму вопросу спикером было отмечено, что в соответствии с поручением Главы государства надлежит обеспечить полную оцифровку данных об инженерных сетях в АИС «Государственный градостроительный кадастр» (ГГК). Формирование точной пространственной информации по подземным сетям возможно только методом инженерно-геодезических изысканий. Вместе с тем полная оцифровка инженерных сетей нецелесообразна без внедрения механизма непрерывной актуализации данных. Для этого инициированы законодательные поправки по обязательному предоставлению субъектами естественных монополий сведений о технических характеристиках и свободных мощностях инженерных сетей, а также внедрение единой градостроительной экспертизы проектов всех уровней с внесением в АИС «ГГК». Благодаря этим мерам должна быть сформирована цифровая основа инженерных сетей, которая будет детализироваться в рамках текущей инвентаризации и онлайн-актуализации данных. Алихан Смаилов одобрил озвученные подходы по обсуждаемым проектам и дал поручение провести необходимую проработку для их исполнения, сообщила пресс-служба Премьер-министра.