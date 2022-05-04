Очистить и оцифровать

Премьер-министр Алихан Смаилов

провел совещание по вопросам, связанным со строительством и модернизацией канализационно-очистных сооружений (КОС), а также ходом оцифровки данных Государственного градостроительного кадастра.

Докладывая по первому вопросу повестки, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что на сегодня в 69 городах Казах­стана требуется строительство или реконструкция КОС. Профинансировать соответствующие проекты планируется за счет средств республиканского бюджета и международных организаций.

Так, в настоящее время в четырех городах (Атырау, Кызылорде, Форт-Шевченко и Шымкенте) уже приступили к реализации проектов строительства или реконструкции КОС. Остальные 65 проектов с учетом инвестиционной привлекательности предлагается осуществить до 2028 года.

По второму вопросу спикером было отмечено, что в соответствии с поручением Главы государства надлежит обеспечить полную оцифровку данных об инженерных сетях в АИС «Государственный градостроительный кадастр» (ГГК).

Формирование точной прост­ранственной информации по подземным сетям возможно только методом инженерно-гео­дезических изысканий. Вместе с тем полная оцифровка инженерных сетей нецелесообразна без внед­рения механизма непрерывной актуализации данных.

Для этого инициированы законодательные поправки по обязательному предоставлению субъектами естественных монополий сведений о технических характеристиках и свободных мощностях инженерных сетей, а также внедрение единой градострои­тельной экспертизы проектов всех уровней с внесением в АИС «ГГК».

Благодаря этим мерам должна быть сформирована цифровая основа инженерных сетей, которая будет детализироваться в рамках текущей инвентаризации и онлайн-актуализации данных.

Алихан Смаилов одобрил озвученные подходы по обсуждае­мым проектам и дал поручение провести необходимую проработку для их исполнения, сообщила пресс-служба Премьер-министра.