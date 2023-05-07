Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Жетысуской области

На 360-м км автодороги Алматы-Оскемен сегодня столкнулись легковой автомобиль Hyundai Tucson и грузовик ГАЗ-53, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото пресс-службы ДП Жетысуской области

Водитель кроссовера пытался обогнать грузовик, но допустил касательное столкновение и в итоге, выскочив на обочину, опрокинулся.

На месте происшествия погибла 54-летняя женщина. Водителя Hyundai с другим пассажиром госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.