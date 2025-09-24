Началось же все, как это часто бывает, случайно. Друг позвал: «Пойдем, трубы сваривать поможешь». Тогда еще не сварщик, просто парень в поисках себя, согласился. Так и началось: потихоньку, по чуть-чуть, шаг за шагом – от прихватов до первых самостоятельно выполненных сварных швов.

Сегодня он профи. Но путь к этому начался куда раньше и вовсе не с металла. Евгений учился в колледже физической культуры в Петропавловске, готовился стать тренером. Занимался лыжными гонками, биатлоном, многоборьем. Казалось бы, будущее определено. Но когда переехал в столицу, реальность оказалась другой: поработал тренером, и, как сам говорит, не понравилось: конкуренции никакой, стимула нет. Хотелось чего-то настоящего. Чего-то, где результат – в твоих руках. Буквально.

Так он пришел на стройку. Сначала просто помощником – помогал другу, собирал конструкции, выполнял сварные «прихватки». Это стало первым шагом. Потом обучение. В родном Петропавловске снова поступил в колледж, уже на сварщика. Теорию сдал, базу получил. Вернулся в столицу, устроился на завод, где стал варить закладные детали.

Потом позвали в крупную фирму на сварку металлоконс­трукций. Здесь уже все было по-взрослому. Но к «большому металлу» сразу не допустили. Начал с пластин толщиной в три миллиметра. Только потом шаг за шагом дошел до крупного. Сейчас Евгений работает с металлом толщиной до пяти сантиметров – это серьезные колонны, стойки, элементы кран-балок. Масштаб другой, и ответственность, и нагрузка тоже.

Когда работы в фирме поубавилось – объемы упали, заказов не стало, – Евгений нашел вакансию на строительном заводе Modex. Требовался газоэлектросварщик. Решил попробовать. Пришел. Остался. Его слова: «Понравилось, что здесь стабильно». А стабильность в профессии для него – один из главных аргументов.

Сегодня он работает над заготовками модульных блоков – готовых комнат для жилья. Это как собирать дом из конструктора: панели, блоки, швы, соединения. Его рабочий день расписан четко. Ведь от количества собранных панелей зависит заработок – чем больше сваришь, тем выше оплата. Все понятно, честно, по делу. Рабочее время – не про «посидеть», а про «сделать». И результат виден сразу.

– Нравится, что мы делаем что-то полезное. Настоящее. Вот ты свариваешь и знаешь – это будет дом. В нем кто-то будет жить, – говорит Евгений.

Сварка по металлу – дело тонкое. Здесь важны и навыки, и знания. Евгений перечисляет виды сварки как опытный специалист: полуавтомат, аргон, электродная. У каждой свои нюансы, материалы, цели. Он все время пробует, учится. Сейчас, например, осваи­вает аргонную сварку.

– При аргонной сварке используются тугоплавкие вольфрамовые электроды. Варят на кислоте, со специальной смесью. Там нужен точный подход. Зато можно работать с алюминием, с тонким металлом. У полуавтомата – углекислота, проволока идет. Важно вовремя менять наконечник, следить за подачей, очищать пластину. А вот электродами можно и грязную поверхность сваривать, шлак всю грязь «расталкивает», – поясняет он.

Интересуюсь: если бы к нему подошел подросток, школьник и сказал бы: «Хочу быть сварщиком», что бы он посоветовал?

Евгений задумывается и отвечает просто, по-деловому:

– Начинать надо с тонкого металла. Постепенно. Не сразу браться за тяжелое. А то некоторые начинают с толстого, а потом не могут лист в один миллиметр приварить – прожигают его. И не бояться. Главное – пробовать. Ошибаться, снова пробовать. И не бросать.

В этом, пожалуй, и есть вся суть его характера. Настойчивость. Практичность. Уважение к труду. Желание учиться. И любовь к делу, где все по-настоящему.

Сегодня Евгений Адмаев – один из тех, чьими руками строится страна. Не метафорично – буквально. Его работа тиха, без громких речей, но значима. Он не ищет славы – просто делает свое дело. И делает его хорошо.

Такие, как Евгений, – гордость нашей строительной индустрии. Молодой человек, который выбрал сложную, ответственную, настоящую профессию. И нашел в ней не просто заработок – нашел себя.