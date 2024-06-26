Письмо Эйнштейна хотят продать на аукционе за $4 млн

В мире
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Айман Аманжолова
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Послание, которое знаменитый физик Альберт Эйнштейн отправил президенту США Франклину Д. Рузвельту в 1939 году, выставят на аукционе Christie's в сентябре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Getty Images

Ожидается, что письмо продадут за четыре миллиона долларов.

В письме ученый предупредил Рузвельта о возможности создания Германией атомной бомбы. В ответ президент сформировал комитет, который стал предшественником Манхэттенского проекта. 

Сегодня оригинал этого письма хранится в фонде президентской библиотеки-музея в Гайд-парке (Нью-Йорк, США). Однако существует его вторая, более короткая версия, которую приберег коллега Эйнштейна, американский физик венгерско-еврейского происхождения Лео Силард. Именно ее выставят на аукцион Christie’s.

#США #письмо #аукцион #Рузвельт #Эйнштейн

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