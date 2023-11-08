Одного из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise депортировали в Казахстан

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Его арестовали

Фото: polisia.kz

В Казахстан депортирован один из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise, передает Kazpravda.kz со сылкой на пресс-службу МВД РК.

По запросу НЦБ Интерпола МВД РК на территории Турции задержан 32-летний казахстанец, объявленный департаментом полиции Мангистауской области в международный розыск с целью ареста и экстрадиции.

Отмечается, что его разыскивали за привлечение жителей области в финансовую пирамиду. Кроме того, по данным полицейских, он был одним из организаторов мошеннической группы, действующей от имени компании Oceans Enterprise.

"Мошенники занимались распространением в социальных сетях информации о возможности быстрого заработка, посредством покупки криптовалюты под названием “Smart Trade Сoin”, для привлечения вкладчиков. В ходе досудебного расследования поступило обращение от более 60 потерпевших, которым причинен ущерб в размере 212 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Как проинформировали в МВД, при тесном взаимодействий с посольством Казахстана в Турции, он был депортирован в Астану.  Подозреваемого по прибытию поместили под стражу.

 

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