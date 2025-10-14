Однопалатный Парламент ставит новые требования к партийному строительству – Токаев

Президент
71
Дана Аменова
специальный корреспондент

Выступая на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что одним из значимых факторов становится компетентность будущего депутатского корпуса

Фото: пресс-служба Президента РК

Многопартийность в рамках однопалатного Парламента будет стимулировать развитие политического диалога на профессиональной основе. Такое мнение выразил Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании рабочей группы по Парламентской реформе, сообщает Kazpravda.kz

«Международный опыт показывает, что этот процесс должен сопровождаться созданием новых механизмов улучшения законодательной работы. Важным фактором здесь становится компетентность будущего депутатского корпуса, который должен состоять из профессионалов своего дела. Это крайне важный момент: Парламент должен быть профессиональным. Предложение формировать Парламент по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, обусловлено именно этой задачей. Многопартийность в рамках однопалатного Парламента будет стимулировать развитие политического диалога на профессиональной основе», – заявил Президент.

Также он добавил, что данное обстоятельство ставит новые требования к партийному строительству, где популизм, тем более в условиях цифровизации, не будет играть большой роли, а на первый план выйдет именно профессионализм.

