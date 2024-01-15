Одной рукой рубим, другой – сажаем

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Айгуль Турысбекова

В Алматы очередной громкий скандал с вырубкой деревьев: и вновь «отличились» бизнесмены.

коллаж Натальи Ляликовой

Один из гражданских активистов обнаружил в Алатауском районе мегаполиса в микрорайоне «Дарабоз», где, судя по снимкам, еще недавно шумел небольшой лес, огромный пустырь с пеньками. Безжалостно и хладнокровно здесь были спилены 2 700 здоровых деревьев.

Акимат города поспешил заявить, что по факту незаконной вырубки деревьев возбуждено уголовное дело, но оно касается только тех деревьев, которые не попали под разрешение на вырубку. Оказывается, застройщик так вошел в раж, что вырубил все на своем пути.

Управление экологии и окружающей среды городского акима­та установило, что на объекте строительства ТОО «Qazaq Story Аlmaty» вырублено 216 единиц деревьев, не указанных в разрешении на снос и не подпадающих под пятно строительства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса РК.

В акимате отметили, что выдача разрешения на вырубку деревьев – государственная услуга. Соответственно, в случае предоставления необходимого пакета документов в рамках утвержденной и согласованной градостроительной документации отказ в выдаче разрешения невозможен.

Как оказалось, компании шесть раз отказывали в вырубке деревьев, но когда рабочий проект был дополнен письмом от РГП «Госэкспертиза № 1602-Б», у акимата не оказалось оснований для отказа.

Поэтому 11 декабря 2023 года было выдано разрешение на вырубку 2 797 деревьев на участке общей площадью 17 га. При этом бизнесмену вменялось в обязанность осуществить компенсационную посадку 27 970 деревьев. Таковы выдержки из пресс-релиза акимата города. Из этих сухих фраз можно судить, что судьба зеленого фонда Алматы зависит лишь от необходимого пакета документов и росчерка пера чиновников.

Увы, зеленый фонд города давно превратился в разменную монету. Новости о том, что в некоторых европейских городах бизнесмены выкупают городские объекты для сноса, чтобы на их месте разбить парки, звучат как фантастика на фоне отечественных реалий. Наш бизнес выкупает участки с лесополосами, чтобы те вырубить, а на их месте возвести очередной «человейник». И только превентивные меры законодательного характера могут спасти зеленый фонд от дальнейшего уничтожения в интересах бизнеса.

Что касается компенсационных посадок... В последнее десятилетие мы много слышим о них, но насколько качественно они осуществляются?

К примеру, после громкого скандала с 13 спиленными красно­книжными дубами возле магазина «Сулпак» компанию обязали произвести компенсационные посадки 260 деревьев. На официальный запрос нашей газеты, какова судьба этих деревьев, управление экологии и природных ресурсов, увы, ответ так и не предоставило.

Все больше убеждаюсь, что компенсационные посадки – лишь обнадеживающие слова и успокоительная пилюля для горожан. Даже если посадили эти деревья, кто контролирует их дальнейшую судьбу, и есть ли гарантии, что они выживут? Получается, мы одной рукой вырубаем деревья, а другой – направляем огромные бюджетные средства на восстановление зеленого фонда города.

Увы, даже судебное разбирательство с фигурантами дела по уничтожению краснокнижных деревьев не стало уроком для наших бизнесменов. Очередное варварское отношение к зеленым насаждениям наводит на мысль, что все лица, причастные к уничтожению «легких» мегаполиса, не связывают свое будущее и будущее своих детей с нашим городом.

#Алматы #скандал #деревья #бизнесмены #вырубка деревьев

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