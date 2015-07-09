ОЭСР: эффективность в действии Свежий выпуск 522 Аксанат ПАНЗАБЕКОВА, заместитель директора по международному сотрудничеству и внедрению Института экономики КН МОН РК, к. э. н., доцент

Большинство из ее членов – страны Европейского союза. Кстати, из стран СНГ только Эстония вошла в этот клуб. Причем заявки подавали и другие прибалтийские государства, а также Россия. Почему они так стремятся попасть в эту организацию? Во-первых, членство в ОЭСР предоставляет доступ к лучшей практике государственного управления, возможность освоения передовых стандартов. Во-вторых, служит повышению инвестиционной привлекательности страны, что является немаловажным фактором для развития экономики. В-третьих, членство в организации снижает стоимость привлекаемых в страну финансовых ресурсов. В совокупности все эти меры влекут экономический эффект для всех его членов.

Структуру организации образуют более 30 комитетов и рабочих органов, которые являются межправительственными органами с участием стран – членов ОЭСР, европейских миссий и других организаций. В комитеты могут быть включены государства, не входящие в ОЭСР. Стоит отметить, что в этой организации накоплен большой опыт по проведению сбалансированных реформ в области сельского хозяйства, движения капитала, инвестиций, конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с коррупцией. Причем значительная доля деятельности ОЭСР связана с противодействием отмыванию денег, уклонению от налогов, коррупции на международном уровне.

Уместно напомнить о вкладе этой организации в борьбу с коррупцией. Согласно исследованиям международного агентства Transparency international, по индексу восприятия коррупции наименее коррумпированными государствами за последние годы являются Дания, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия, Швеция – иными словами, члены ОЭСР. В этом плане опыт организации очень полезен для нашей страны, так как ее рекомендации носят практический характер и дают конкретные результаты, доказав свою эффективность на деле.

Коррупция – глобальная проб­лема, которой озадачены многие международные организации. Для Казахстана ее решение также является актуальным вопросом. Практически в каждом Послании Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу страны, включая Стратегию «Казахстан-2050», План нации «100 конкретных шагов», говорится об эффективнос­ти государственного управления, которая невозможна без искоренения коррупции. Не случайно одним из первых шагов в Плане нации определено строительство транспарентного и подотчетного государства. Президент отметил, что мы должны усилить борьбу с коррупцией. В связи с этим логично ужесточение антикоррупционного законодательства. ОЭСР дает четкие рекомендации по изменению законодательства для своих членов в самых разных областях эффективного устройства государства, в том числе по антикоррупционному.

Опыт стран, достигших значительных результатов в борьбе с коррупцией, свидетельствует о том, что они четко следовали этим рекомендациям. Это подотчетность и транспарентность государственных закупок в области осуществления международных деловых операций. Казахстан пока не является членом ОЭСР, но опыт организации по борьбе с коррупцией принимается во внимание отечественными структурами, ответственными за эту сферу. Так, в 2004 году наша страна стала членом антикоррупционной сети ОЭСР, созданной в 1998 году для стран Восточной Европы и Центральной Азии. В нее входят не только члены ОЭСР, но и другие страны. Это региональный форум по содействию антикоррупционной реформе, обмену информацией по разработке передовых методов борьбы с коррупцией. Сеть подот­четна рабочей группе ОЭСР по борьбе со взяточничеством.

Основными направлениями ее деятельности в последние годы является «Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией», сравнительные тематические исследования и антикоррупционная сеть правоохранительных органов. Казахстан вовлечен в мониторинг «Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией». Экс­перты отслеживают наше законодательство на предмет введения антикоррупционных норм и вырабатывают рекомендации по совершенствованию законодательства. Подобная работа была проведена в 2005, 2011 годах. Эксперты дают высокую оценку антикоррупционной политике нашего государства. Результат – постепенное снижение уровня коррупции в стране. В 2014 году в этом рейтинге мы занимали 128-е место, хотя в 2012 году были на 138-м месте. Возможно, что эти успехи достигнуты благодаря тем рекомендациям, которые были нам даны и далее применены на практике.

В октябре 2014 года в Париже состоялась мониторинговая встреча участников «Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией», где Казахстану также были даны рекомендации. Было признано, что 16 из 17 прежних рекомендаций остаются в силе, и озвучены еще три рекомендации. Поскольку мы являемся членом этой мониторинговой сети, то должны стремиться к их выполнению.

Многие исследователи связывают повышение уровня экономического развития стран с ростом прозрачности экономики, снижением коррупции. Если мы стремимся войти в число 30 развитых стран мира, то должны значительно снизить уровень коррупции в стране, повысить прозрачность на уровне государственного управления, национальных компаний, бюджетных предприятий.

Кроме того, ОЭСР поддерживает тематические исследования в области борьбы с коррупцией. На данный момент реализуются программы по предупреждению коррупции в восточноевропейских странах и Центральной Азии и принципам честного ведения бизнеса в этих регионах. К сожалению, не все понимают роль и значение исследовательской деятельности и ее вклада в решение именно этой глобальной проблемы. Здесь стоит отметить комплексный подход – работа не ограничивается только выработкой каких-то рекомендаций. Помимо мониторинга проводятся тематические исследования опыта успешных стран. Надо понимать, что рекомендации не могут быть одинаковыми для всех стран, так как они все разные по уровню экономического развития, менталитету. Поэтому существуют различные стратегии в борьбе с коррупцией.

В своих исследованиях мы говорим о том, что из успешного международного опыта можно брать отдельные элементы и стремиться к тому, чтобы в конечном счете прийти к высокой эффективности государственного управления. В странах с низкой коррупционной составляющей государственные служащие воспитываются совокупными методами – моральными, материальными стимулами. Опыт успешных стран свидетельствует, что у казахстанских государственных служащих в итоге должно сформироваться чувство избранности и ответственности за состояние общества, код определенного управленческого профессионализма. Естественно, государственный служащий должен иметь материальную основу, быть достаточно обеспеченным, чтобы исключить мотивы для коррупции. Во всех этих странах государственные служащие, запятнавшие свое имя коррупционными действиями, не имеют больше возможности работать в этой сфере. Еще одно немаловажное условие – политическая воля, которая исходит от нашего Главы государства.

Таким образом, членство в этой организации, ее опыт во всех направлениях развития государства носят позитивный, практический характер и доказывают свою эффективность в действии. С учетом всех этих показателей наша страна должна стремиться попасть в ОЭСР.



