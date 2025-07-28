Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) официально подтвердила присоединение Казахстана к Рекомендации по надлежащей статистической практике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК

Фото: Бюро национальной статистики РК

Это первый правовой инструмент ОЭСР в области статистики, и Казахстан стал первой страной в регионе СНГ, которая вошла в число его участников.

Рекомендация представляет собой международный стандарт, включающий 12 принципов, направленных на обеспечение независимости, объективности, прозрачности и высокого качества официальной статистики. Присоединение к Рекомендации означает, что национальная статистическая система Казахстана отвечает ключевым требованиям ОЭСР и развивается в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Решение ОЭСР стало итогом всестороннего анализа, проведенного в рамках Обзора национальной статистической системы Казахстана за 2023-2025 годы. В документе отмечены значительные достижения страны в сфере цифровизации статистики, внедрения современных методологий и укрепления доверия пользователей к данным.

«Это важная оценка для статистической системы Казахстана. Она подтверждает соответствие таким требованиям, как наличие достаточных ресурсов, защита конфиденциальности, стабильная правовая и институциональная основа, а также готовность использовать новые и альтернативные источники данных. Этот документ подчеркивает, что качество статистики напрямую влияет на качество анализа и управленческих решений. Мы будем стремиться сохранить достигнутый уровень и двигаться дальше», – говорит руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Максат Турлубаев.

Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн подчеркнул: «Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества и дальнейшей поддержки усилий вашего правительства по созданию высококачественной и институционально надежной статистической системы».

Отметим, что процесс по присоединению к Рекомендации был реализован при содействии Министерства иностранных дел РК.