Касым-Жомарт Токаев провел серию плодотворных переговоров с высшим руководством страны, топ-менеджерами ведущих компаний, а также соотечественниками, работающими и обучающимися в Стране восходящего солнца, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Помощник – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай прокомментировал итоги визита главы государства в Японию.

"Президент встретился с главами крупных японских компаний и организаций. Среди них транснациональная торговая компания Mitsui, международный технологический конгломерат Rakuten Group, торгово-инвестиционная корпорация Sumitomo, одна из крупнейших в мире машиностроительных корпораций Komatsu и ведущий производитель строительной и горнодобывающей техники Hitachi Construction Machinery, а также Японская организация по металлам и энергетической безопасности", - написал он.

На переговорах, напомнил Желдибай, обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как развитие ядерной медицины, разведка критически важных минералов, логистика и цифровизация, внедрение «зеленых» технологий, производство и сервисное обслуживание строительного и горнодобывающего оборудования.

"Особым протокольным жестом, подчеркивающим высокий международный статус Главы государства, стало проведение двух официальных приемов в один день – от имени Императора Нарухито и Премьер-министра Японии. Для японской дипломатической практики подобное совмещение форматов является редкостью и расценивается как проявление исключительного уважения. Состоялась также встреча Президента с губернатором Токио, в ходе которой были рассмотрены вопросы развития технологий Smart city и внедрения инновационных решений в городское управление. Делегации подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии, - отметил Желдибай.

Еще одним свидетельством особого уважения к Главе государства стало приглашение выступить с лекцией в Университете ООН в Токио.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев затронул ключевые вопросы современной геополитики, роль средних держав на международной арене, возрастающее значение искусственного интеллекта, а также необходимость реформирования Организации Объединенных Наций.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах управления водными ресурсами. Для решения этих задач Президент предложил создать организацию UN Water International Organization и открыть региональный филиал Университета ООН в Алматы.

Вместе с тем в стенах Университета ООН состоялась неформальная встреча с бывшим министром иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи.

Президент уделил внимание и соотечественникам, работающим в Японии. Для этого была организована отдельная встреча, которая прошла «на ногах» в формате беседы.

В заключительный день визита Касым-Жомарт Токаев совместно с лидерами стран Центральной Азии принял участие в первом саммите формата «ЦА – Япония».

В своем выступлении Президент обозначил приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества, отметив, в частности, что Казахстан:

готов создать необходимые условия и обеспечить благоприятный инвестиционный климат для успешной реализации совместных проектов с Японией;

приветствует решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау;

заинтересован в привлечении японских компетенций, инноваций и инвестиций в проекты по добыче и переработке традиционных энергоносителей с применением «зеленых» технологий;

приветствует запущенный совместно с Японией проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов и повышение экологической устойчивости в сфере добычи редкоземельных элементов и других критически важных минералов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства с привлечением японских ученых и профильных экспертов, а также открыть в Казахстане представительства японских университетов и образовательных центров.

Президент высоко оценил вклад агентства JICA в решение водных проблем Центральной Азии и призвал объединить усилия в этом направлении. Он предложил активнее обмениваться опытом по внедрению технологий водосбережения, проводить совместные научные исследования, а также развивать автоматизацию и цифровизацию водной отрасли.

Глава государства выдвинул инициативу о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Учитывая, что Казахстан является одним из ведущих поставщиков ядерного топлива на мировом рынке, объединение нашего потенциала с передовыми технологиями Японии может стать основой для успешной консолидации усилий.

Ключевым практическим результатом официального визита стало подписание более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов.

Важно отметить, что каждый зарубежный визит Президента приносит ощутимую пользу экономике Казахстана. За каждой такой поездкой стоят договоренности и решения, которые привлекают колоссальные зарубежные инвестиции – исчисляемые миллиардами долларов.

Это способствует увеличению товарооборота и экспорта, что особенно важно для наших производителей. Кроме того, благодаря этим визитам открываются стратегически значимые объекты, создающие десятки тысяч рабочих мест, укрепляется бизнес-сотрудничество, расширяется список стран с безвизовым режимом и открываются новые авиарейсы для граждан Казахстана.