Офтальмологи Алматы вернули зрение двум пациентам

Пациентам была проведена трансплантация роговицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Центральной городской клинической больнице Алматы заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абдраимова провела операции по пересадке роговицы двум пациентам, которые длительное время страдали нарушением зрения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Первый пациент, 1983 года рождения, ранее получил проникающее ранение роговицы с центральной локализацией рубца, из-за чего зрение было практически утрачено. Второй пациентке проведена сквозная кератопластика из-за тяжёлого поражения роговицы, сопровождающегося стойким помутнением и снижением зрения.

"Обе операции прошли успешно. После трансплантации роговицы пациентам удалось полностью восстановить зрение и тем самым улучшить качество жизни. По словам Абдраимовой, пересадка роговицы остаётся единственным эффективным методом лечения роговичной слепоты", - говорится в сообщении.

Современные микрохирургические технологии позволяют выполнять такие операции с высокой точностью и минимальным риском осложнений.

Отметим, что ранее на базе Центральной городской клинической больницы состоялся мультиорганный донорский процесс, в результате которого спасены жизни шести пациентов.

Посмертным донором стала женщина 1962 года рождения. Благодаря согласию её родственников удалось провести трансплантации сразу нескольких жизненно важных органов: сердце пересажено пациенту 1988 года рождения, печень — пациенту 1982 года, правая почка — пациенту 1996 года, левая почка — пациенту 1966 года, ожидавшему трансплантацию с 2017 года. Кроме того, роговицы пересажены двум пациентам — 1983 и 1956 годов рождения.

