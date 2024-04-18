Ограничения движения введены на 12 автодорогах республиканского значения
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В результате потепления и быстрого таяния снега на автомобильных дорогах международного и республиканского значения на 8 участках в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях произошло подтопление общей протяженностью 6725 метров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК
На 12 автомобильных дорогах республиканского значения в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях (протяженностью 720 км) ограничено движение всех видов транспорта. Для объезда этих участков были предложены альтернативные маршруты.
«В настоящее время на республиканских дорогах работают 794 единицы техники и 1945 человек по предупреждению паводков», - сказал пресс-секретарь НК «КазАвтоЖол» Сакен Дилдахмет на брифинге на площадке СЦК.