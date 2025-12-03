Огромную бутылку установили на трассе ВКО в назидание водителям

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Шокирующий арт-объект высотой 9 метров в виде водочной бутылки, наполненной искореженными автомобилями, установили на дороге Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские Ключи в районе села Северное, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП ВКО

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, идею предложило само правоохранительное ведомство, чтобы напомнить водителям о плачевных последствиях нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. При этом разбитые машины, символизирующие результат пьянства, являются реальными автомобилями, побывавшими в тяжелых дорожно-транспортных происшествиях.

«Проект призван напомнить, что авария - это не случайность, а результат нарушений. Если за рулем человек в состоянии алкогольного опьянения, транспортное средство может превратиться в груду металла, а поездка – в трагедию», - подчеркнули в департаменте.

