Фото: ДП ВКО

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, идею предложило само правоохранительное ведомство, чтобы напомнить водителям о плачевных последствиях нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. При этом разбитые машины, символизирующие результат пьянства, являются реальными автомобилями, побывавшими в тяжелых дорожно-транспортных происшествиях.