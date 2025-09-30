В Шиелийском районе Кызылординской области задержаны за незаконную охоту местные жители, передает Kazpravda.kz

Фото областного Департамента полиции

Как сообщил старший инспектор по особым поручениям Отдела информационной политики областного Департамента полиции старший лейтенант полиции Темир Досмайыл, группой в составе инспектора областного специализированного учреждения по охране животного мира и сотрудников природоохранной полиции МПС Шиелийского районного отдела полиции в степной местности был остановлен мототранспорт «УРАЛ».

В ходе проверки из багажника (люльки мотоцикла) изъяты прожектор, незарегистрированное в ОВД охотничье ружье 16-го калибра и туши зайцев.

В качестве подозреваемых задержаны двое жителей Шиелийского района в возрасте 32 и 37 лет. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.



