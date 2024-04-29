Охранник бара осужден за изнасилование и грабеж в Алматы

Он приговорен к 8 годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Алматы

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В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина. К., по обвинению в изнасиловании и грабежа.

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку уголовное дело связано с половым преступлением. Подсудимому предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений по двум эпизодам.

По первому эпизоду судом установлено, что в ночь 7 августа 2023 года, подсудимый, работая охранником в одном из увеселительных заведений города, познакомился с потерпевшей, которая пришла в заведение в ту ночь.

Далее, он предложил проводить ее до дома. Зайдя в подъезд, подсудимый достал складной нож и угрожая расправой, совершил действия сексуального характера, после чего изнасиловал.

По второму эпизоду установлено, что К., осознавая свою безнаказанность, в целях улучшения материального положения, задался умыслом на совершение еще одного преступления.

Ранним утром 9 ноября 2023 года подсудимый К. прибыл в один из ночных клубов города, где перед входом увидел ссору двух молодых людей. Далее, подойдя к потерпевшему, нанес удар в область лица, после чего потребовал вытащить из карманов ценные вещи. Потерпевший, осознавая физическое превосходство подсудимого, достал из кармана мобильный телефон и имеющиеся наличные средства. Получив деньги, подсудимый потребовал от потерпевшего сообщить код от телефона и мобильного приложения, после чего, совершив онлайн-перевод на сумму 10 тысяч тенге, вернул телефон потерпевшему и скрылся в неизвестном направлении.

Вина подсудимого доказана материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу.

Приговором суда, К. признан виновным в совершении изнасилования, грабежа, насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийства, и ему назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.