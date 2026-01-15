В конце прошлого года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании», который направлен на масштабное привлечение инвестиций в геологоразведку, а также на устранение административных барьеров для недропользователей.

По данным Министерства энергетики, ключевым новшеством закона стало введение специального вида контракта на разведку и добычу на малоизученных территориях. Эта норма создает принципиально новые условия для инвесторов: теперь компании, готовые за счет собственных средств проводить геологическое изучение недр, получат гарантированное приоритетное право и на дальнейшее недропользование.

Подобный подход призван значительно повысить геологическую изученность территории республики и стимулировать вовлечение новых запасов в разработку.

Кроме того, как уточнили в Минэнерго, законодательные поправки существенно упрощают производственные процессы. Теперь недропользователи получают возможность проводить доразведку на глубине ниже пяти тысяч метров в рамках действующих контрактов на добычу без необходимости изменения границ участка на поверхности. Это позволит оперативно исследовать глубокие горизонты и наращивать ресурсную базу без лишних бюрократических процедур.

Закон также направлен на развитие конкуренции на рынке. Установлено ограничение по срокам резервирования участков национальными компаниями для прямых переговоров, что предотвратит длительное простаивание перспективных территорий и ускорит их передачу реальным инвесторам. Отдельным блоком законодательных новелл предусмотрены нормы, обеспечивающие защиту интересов государства в стратегически важной урановой отрасли.

Для обеспечения качественной государственной экспертизы и контроля над рациональным использованием ресурсов законом до 2030 года продлевается срок деятельности Государственной комиссии по запасам углеводородов (ГКЗ).

Ожидается, что введение принятых норм улучшит инвести­ционный климат и создаст дополнительные стимулы для притока капитала в добывающий и перерабатывающий сектора экономики.

– Поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании», принятые в конце прошлого года, упрощают подход к разведке малоизученных территорий, – считает эксперт нефтяной отрасли, советник генерального директора АО «Тургай Петролеум» Сабит Алмауыт.

По его словам, за период независимости страны с нуля в Казахстане было открыто лишь одно значимое месторождение углеводородов – Северная Трува. И это наглядно свидетельствует об ограниченной эффективности ранее действовавших подходов.

Поправками в целях соблюдения баланса интересов при одновременном облегчении процедуры получения права недропользования по углеводородному сырью (УВС) на малоизученных территориях предусмотрено, что в случае признания месторождения крупным основным условием закрепления периода добычи является долевое участие КМГ или QazaqGaz в контракте на недропользование в размере от 50 и более процентов. Также предусмотрена возможность расширения участка недр в случаях, когда одно месторождение разрабатывается несколькими недропользователями и у одного из них прекращается право недропользования.

– Ранее действующая редакция закона требовала сложной и затяжной процедуры: разработки проекта консервации, физической консервации участка недр, создания межведомственной комиссии государственных органов, проведения осмотра и подписания акта консервации месторождения и других сопутствующих действий, – говорит Сабит Алмауыт.

По словам советника главы АО «Тургай Петролеум», принятые поправки направлены на вовлечение в экономический оборот ранее открытых, но технологичес­ки сложных нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Для этого предусмотрена возможность перевода таких мес­торождений на улучшенный модельный контракт с применением соответствующих преференций, повышающих их экономическую привлекательность.

Теперь участки недр, забронированные за АО «НК «КазМунайГаз» и АО «НК «QazaqGaz», подлежат выставлению на аукцион на общих основаниях, если в течение трех лет с момента бронирования по ним не был заключен контракт на недропользование. Ранее национальные компании могли годами удерживать такие участки в резерве без всякого их освоения.

Также введен запрет на передачу контракта на недропользование в первые три года. Это сделано для исключения спекулятивных сделок, поскольку ни для кого не секрет, что среди компаний-недропользователей присутствуют так называемые перекупщики.

– В целях стимулирования применения специальных методов увеличения нефтеотдачи предусмотрена норма, позволяю­щая недропользователю самостоятельно распоряжаться той частью нефти, которая добыта с применением методов увеличения нефтеотдачи (МУН), без обязательной поставки на внутренний рынок, – уточняет Сабит Алмауыт.

По словам эксперта, сейчас много действующих нефтяных месторождений находятся на поздней стадии разработки, добыча по ним падает, а применение МУН требует серьезных затрат. В этой связи такая компенсирующая норма выглядит своевременной и логичной.

Что касается поправок, связанных с ураном, то, как уточняет Сабит Алмауыт, право недропользования на его добычу, полученное национальным оператором АО «НАК «Казатомпром» по итогам прямых переговоров, теперь может быть передано только юридическому лицу, в котором более 75 процентов акций или долей участия прямо или косвенно принадлежат национальной компании в области урана. Ранее этот порог составлял 50 процентов.

Также при продлении срока действия урановых контрактов доля «Казатомпрома» будет увеличиваться до 90 процентов. Это усиливает роль национальной компании в действующих проектах.

Кроме того, предусмотрен возврат участков недр государству либо приоритетный их выкуп «Казатомпромом» в случае выявления урановых залежей частными компаниями. Это сделано для сохранения контроля государства над стратегическими ресурсами, подчеркнул Сабит Алмауыт.

– Как человек, посвятивший неф­тегазовой добыче многие годы и участвовавший в разработке отраслевого законодательства, я привык смотреть на цифры с долей здорового прагматизма, – говорит эксперт нефтяного сектора, член общественного совета АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Олжас Байдильдинов. – Мы по праву гордимся успехами наших мегапроектов – Тенгиза, Кашагана и Карачаганака. Но сегодня наступил момент, когда нужно обратить пристальное внимание на «традиционную» нефтянку. Статистика показывает снижение добычи в этом секторе с 38 миллионов до 30 миллионов тонн. Но это не повод для уныния, а четкий сигнал к действию. Это наше окно возможностей, чтобы провести глубокую модернизацию и дать отрасли второе дыхание.

Олжас Байдильдинов уверен: потенциал казахстанских недр далеко не исчерпан. Чтобы его реализовать, нужно превратить Кодекс «О недрах и недропользовании» из набора формальных правил в по-настоящему живой и эффективный инструмент развития.

По мнению эксперта, электронные торги Минэнерго стали отличным стартом на пути к транспарентности. Да, на первых этапах пришлось столкнуться с «болезнями» роста – спекуляциями и неисполнением обязательств. Но это ценный опыт. Сейчас, когда внедрены банковские гарантии, пришло время сделать следующий шаг – стимулировать приход именно тех компаний, которые нацелены на реальную работу, а не на перепродажу лицензий.

Казахстан полон профессионалов, готовых бурить и открывать. Необходимо создать для них зеленый коридор. Будущее за теми, кто готов инвестировать в технологии, и государство может и должно стать для таких компаний надежным партнером.

– Одной из самых обсуждаемых тем в наших рабочих группах всегда был вопрос доступа к участкам, – уточняет Олжас Байдильдинов. – Конфликт прав недропользователя и землевладельца – это вызов, который мы обязаны преодолеть. Я верю: при активном участии местных исполнительных органов мы сможем выстроить справедливый механизм. Представьте, какой рывок сделает отрасль, если инвестор будет выходить на площадку, к примеру, не через два года судов, а через месяц после аукциона! Создание четкого алгоритма предоставления равноценных участков землепользователям – это то решение, которое превратит юридический барьер в трамплин для роста. Когда инвестор увидит защиту своих прав на деле, он станет вкладывать в проекты в разы больше.

Огромные перспективы скрыты в трудноизвлекаемых запасах (ТРИЗ). Опыт наших соседей показывает, что правильные налоговые стимулы способны оживить даже самые «сложные» месторождения. В Казахстане есть все шансы внедрить лучший мировой опыт и сделать разработку ТРИЗ экономически привлекательной. Это будет уже не просто добыча, а приток новых технологий, создание высокотехнологичных рабочих мест и развитие сервисных компаний по всей стране.

Как заключают отраслевые экс­перты, в республике есть главное – богатые недра, опытные кадры и политическая воля к реформам. Если Правительство защитит инвестора в земельных вопросах и внедрит реальные стимулы для геологоразведки, то казахстанцы уже в ближайшее время увидят настоящий бум в сфере открытия новых месторождений.