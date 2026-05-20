Драка между подростками в Астане: Суд обязал выплатить компенсацию морального вреда

Специализированный суд по делам несовершеннолетних г.Астаны рассмотрел конфликт между подростками, сообщает Kazpravda.kz

По данным суда, законный представитель одного из подростков – зачинщика драки - была привлечена к штрафу в размере 19 тыс. тенге.

Отец пострадавшего 12-летнего подростка обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. По его словам, случившееся причинило его сыну не только физическую боль, но и серьезные эмоциональные переживания: страх, унижениеи психологический дискомфорт.

Суд установил, что его сын пытался избежать конфликта, отходил в сторону и не вступал в ссору, тогда как подросток-зачинщик продолжал преследование, вел себя агрессивно и игнорировал попытки окружающих прекратить происходящее. Суд отметил, что ответственность за действия несовершеннолетнего несет не только сам подросток, но и его законный представитель. При этом вина подростка-зачинщика в неправомерном поведении уже была установлена в рамках административного производства и не требовала повторного доказывания.

Суд взыскал с представителя ребенка компенсацию морального вреда в размере 314 тыс. тенге. Решение вступило в законную силу.