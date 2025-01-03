Около 100 машин попали в массовое ДТП на трассе под Астаной

Крупные ДТП,Происшествия
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Пострадали 12 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщила о массовом ДТП на трассе в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz

«На данный момент из 95 транспортных средств силами АО «НК «КазАвтоЖол» извлечены 14 единиц, 30 транспортных средств покинули место ДТП своим ходом, на месте ДТП остаётся ещё 49 единиц. Задействовано 14 единиц специальной техники, в том числе 12 КДМ, 2 ДРС и 20 человек персонала», - проинформировал генеральный директор ТОО «КАЖСервис» Арман Жусупов.

В результате ДТП пострадало 12 человек, которые были доставлены в районную больницу. Также 15 человек размещены в пунктах обогрева в городе Акколь.

Кроме того, для беспрепятственного разворота проведены работы по демонтажу осевого криволинейного бруса по согласованию с МПС.

Ориентировочное время открытия движения — 22:00 по местному времени (планируемое время открытия движения может корректироваться в зависимости от погодных условий).

По предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей, рассказали в «КазАвтоЖоле».

На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты нацкомпании.

#ДТП #гололед #трасса #метель

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