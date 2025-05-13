Всего на сегодня в РК занятыми являются 108,9 тыс. людей с особыми потребностями (28,9%)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 мая 2025 года различными мерами содействия занятости были охвачены более 14,9 тыс. лиц с инвалидностью (ЛСИ). Такие данные озвучили в Минтруда, сообщает Kazpravda.kz

По данным на 1 мая 2025 года в Казахстане проживает 737,4 тыс. лиц с инвалидностью, или 3,7% от общей численности населения, 376,7 тыс. из которых трудоспособного возраста.

В соответствии с Социальным кодексом РК, местные исполнительные органы устанавливают квоту рабочих мест для ЛСИ в размере от 2 до 4 % от общей численности работающих, без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда. По итогам 1 квартала т.г. по квоте трудоустроено порядка 4,8 тыс. человек.

Также людей с особыми потребностями вовлекают в активные меры содействия занятости. Так, по состоянию на 1 мая т.г. на постоянные рабочие места были трудоустроены 874 чел., на социальные рабочие места – 191 чел., на молодежную практику – 80 чел., на общественные работы – 3,2 тыс чел., по проектам «Первое рабочее место» – 4 чел. и «Серебряный возраст» – 333 чел.

Краткосрочным профессиональным обучением охвачено 17 чел., обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» – 1,3 тыс. чел., из них 726 чел. получили сертификаты по завершению.

Для открытия собственного бизнеса гражданам из числа социально-уязвимых слоев населения предоставляются государственные гранты в размере 400 МРП.

Также с 2018 года c учетом международного опыта внедрен порядок субсидирования затрат работодателей, связанных с оснащением специального рабочего места для трудоустройства лиц с инвалидностью. Субсидии предоставляются работодателям в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест. Всего создано 226 специальных рабочих мест.