Около 160 тыс. заражённых хризантем возвращены в Нидерланды

В целях предотвращения проникновения и распространения карантинного объекта черенки цветов возвращены отправителю, передает Kazpravda.kz

Фото: Кременчуг онлайн

Государственным инспектором по карантину территориальной инспекции по городу Алматы в ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции в черенках хризантемы был выявлен карантинный объект «белая ржавчина хризантемы» (Puccinia horiana).

159 400 цветов были привезены из Нидерландов.

Отобранные инспектором образцы были направлены в Алматинскую зональную карантинную лабораторию. Результаты экспертизы подтвердили, что выявленный объект является опасным карантинным объектом.

В отношении собственника продукции составлен административный протокол, наложен штраф.

В целях предотвращения проникновения и распространения карантинного объекта черенки цветов возвращены отправителю.