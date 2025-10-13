Около 1700 ярмарок пройдут до конца года в разных регионах Казахстана

Сельское хозяйство
110
Дана Аменова
специальный корреспондент

Наибольшим спросом у покупателей пользуется говядина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В минувшие выходные по всей стране прошли сельскохозяйственные ярмарки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли  

По данным ведомства, во всех регионах Казахстана было организовано 95 площадок, на которых свою продукцию представили более 1400 отечественных сельхозпроизводителей. Главная особенность таких ярмарок заключается в продаже социально значимых продуктов питания напрямую от фермеров, без посредников и торговых наценок.

Наибольшим спросом у покупателей пользовалась говядина. Всего по республике было реализовано около 170 тонн. Лидером по объему продаж стала столица, где жители приобрели около 60 тонн мяса по цене от 3100 до 3500 тенге за килограмм.

В Алматы реализовали 25 тонн говядины по цене от 3100 до 4000 тенге. В регионах цены были заметно ниже.

В Западно-Казахстанской области говядина продавалась по цене от 2500 до 2800 тенге, в Кызылординской и Туркестанской областях по 2500 тенге, в Павлодарской от 2300 до 2600 тенге, в Северо-Казахстанской от 2700 до 3200 тенге за килограмм.

Картофель также пользовался высоким спросом. По всей республике было продано свыше 400 тонн. В зависимости от региона, цены колебались от 100 до 230 тенге за килограмм.

Проведение сельхозярмарок будет продолжено. На четвёртый квартал запланировано около 1700 ярмарок. Они будут проходить по субботам и воскресеньям, а также во все праздничные дни. Для отечественных производителей участие остаётся бесплатным, торговые места предоставляются безвозмездно.

#регионы #Минторговли #сельхозярмарки

