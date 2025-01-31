Около 18 тысяч попыток мошенничества заблокировал Антифрод-центр

За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из 1,1 млрд – на стороне банка-отправителя, 343,4 миллиона тенге – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 миллиона тенге.

По данным Антифрод-центра, наиболее распространенные виды мошенничества: телефонное мошенничество – 26,2% от общего числа инцидентов, лжеинвестирование – 19,5%, мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9%.

Согласно требованиям законодательства, финансовые организации вправе приостанавливать выполнение операций или блокировать деньги на банковском счете. Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтвержденной информации от органов уголовного преследования. Кроме того, банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций.

«Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается рост обращений граждан в Национальный банк по вопросам блокировки их банковских счетов. В этой связи Нацбанк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт», – пояснили в главном банке страны.

Формирование баз данных и инцидентов в рамках Антифрод-центра осуществляется на основании решений финансовых организаций и правоохранительных органов. Снятие ограничений с лиц, включенных в базу данных Антифрод-центра, производится только финансовыми организациями на основании соответствующих решений правоохранительных органов.

Лицам, включенным в базы Антифрод-центра, следует запросить от обслуживающих их финансовых организаций информацию об ответственном территориальном подразделении правоохранительных органов. После чего, следует обратиться в данное подразделение для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений.