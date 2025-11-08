Коммунальные службы столицы продолжают бесперебойную круглосуточную работу по уборке снега и наледи, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

За ночь их силами из города вывезено 1254 грузовика снега, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

С утра 8 ноября в снегоуборочных работах по городу задействованы порядка 3000 дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники.

Минувшей ночью из столицы на спецполигоны вывезено 16 тыс. кубометров снега или 1254 грузовика снега.

Всего с начала зимнего периода вывезено свыше 138 тыс. кубометров снега, что составляет 4179 грузовиков.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения - во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.