Около 350 тонн продукции представят аграрии трех областей на ярмарке в Астане

Столица
73
Дана Аменова
специальный корреспондент

Жители и гости столицы смогут также смогут насладиться концертной программой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В эти выходные, 27 и 28 сентября, в столице состоится очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Свою продукцию представят товаропроизводители Алматинской, Жетысуской и Мангыстауской областей.

На ярмарке представят разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов. Вся продукция реализуется напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

Сельхозтоваропроизводители привезут в Астану порядка 350 тонн продукции, в том числе 110 тонн овощей, 50 тонн фруктов, 35 тонн мяса и мясопродуктов, 20 тыс. яиц, 14 тонн рыбы, 10 тонн молочных продуктов, 6 тонн сахара, 6 тонн риса, 5 тонн меда и более 100 тонн прочих продуктов питания.

Жители и гости столицы смогут также насладиться концертной программой с участием творческих коллективов регионов. Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00 часов.

В городской администрации напомнили, что в этом году ярмарка будет проходить на территории парковки ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы 1.

Также для удобства жителей и гостей столицы к месту проведения мероприятия курсируют автобусные маршруты № 18, 37 и 303.

#Астана #акимат #ярмарка #аграрии #продукция #области

