Около 3,8 трлн тенге из ЕНПФ потратили казахстанцы на жилье и лечение

Общество, Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Большая часть средств ушла на покупку недвижимости. Деньги на здоровье были использованы, в основном, для лечения зубов и глаз, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанцы использовали пенсионные накопления в размере около 3,8 трлн тенге, было подано 1,9 млн заявлений на приобретение жилья и (или) лечение.

По состоянию на 1 января 2024 года, в период с января 2021 года АО «ЕНПФ» исполнило 1 453 904 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий на сумму более 3,3 трлн тенге.

Средняя сумма единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий составила порядка 2,3 млн тенге. 

Самое большое количество заявлений на улучшение жилищных условий направлено жителями Алматы и Астаны.

Выявлено, что 34,4% заявлений поданы для приобретения жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет), 21,5% – для накопления по жилищным строительным сбережениям, 16% – в целях частичного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу, 15,5% – в целях частичного погашения задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений.

Отметим, что 500,3 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнено 477 866 заявлений на лечение на общую сумму 419,3 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,88 млн тенге.

96,5% заявлений исполнено для получения стоматологических услуг, порядка 2,5% заявлений – офтальмологических услуг.  На остальные медицинские направления использовано около 1% пенсионных сбережений.

При этом на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 37,5 млрд тенге, которые не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

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