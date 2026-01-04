Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время в международном аэропорту Астаны выполняются с задержками на прилёт 23 рейсов, на вылет — 16 рейсов.

"Причина задержек вылетов связана с поздним прибытием воздушных судов из пунктов отправления. Со стороны аэропорта Астаны все службы работают в штатном режиме и обеспечивают своевременное обслуживание рейсов по мере их прибытия", - сообщила пресс-служба компании.

Аэропорт Астаны рекомендует уточнять актуальный статус рейсов у представителей авиакомпаний.