Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны

Столица
205

Столичный аэропорт рекомендует пассажирам уточнять актуальный статус рейсов у представителей авиакомпаний, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время в международном аэропорту Астаны выполняются с задержками на прилёт 23 рейсов, на вылет — 16 рейсов.

"Причина задержек вылетов связана с поздним прибытием воздушных судов из пунктов отправления. Со стороны аэропорта Астаны все службы работают в штатном режиме и обеспечивают своевременное обслуживание рейсов по мере их прибытия", - сообщила пресс-служба компании.

Аэропорт Астаны рекомендует уточнять актуальный статус рейсов у представителей авиакомпаний.

#Астана #аэропорт #задержка рейсов

В тройке лидеров

