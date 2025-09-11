Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом экономических расследований по ЗКО при координации областной прокуратуры завершено расследование в отношении работников ГУ «Централизованная библиотечная система Теректинского района» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

Как установило следствие, главный бухгалтер и бухгалтер ГУ, вступив в преступный сговор в период с 2023 и по 2025 годы, осуществляли начисление ежемесячных выплат по заработной плате не существующим лицам, перечисляя деньги на свои карточные счета. В результате преступных действий причинен ущерб на сумму 45 989 905 тенге.

По результатам принятых сотрудниками ДЭР ЗКО мер виновные установлены, причиненный ущерб государству возмещен в полном объеме. Досудебное расследование окончено производством, дело направлено в суд.