Около 500 «серых» сертификатов и деклараций выявили в Казахстане

Это данные за 2023 год

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В минувшем году Национальным центром аккредитации при МТИ РК выявлено 480 нарушений по документам подтверждения соответствия продукции и услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции.

Наибольшее число их них составляют декларации, выданные в странах ЕАЭС, – 398. Далее следуют сертификаты стран ЕАЭС – 72; выявлено «серых» сертификатов, выданных в Казахстане, - 10.

Кроме того, по итогам года за различные нарушения было отозвано и частично отозвано 50 аттестатов аккредитации.

Мониторинг выданных сертификатов и деклараций соответствия проводится Национальным центром аккредитации на постоянной основе.