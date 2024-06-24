Около 70% планируемых территорий обработали против саранчи в Казахстане

Текущую ситуацию по борьбе с саранчовыми рассмотрели на заседании республиканского оперативного штаба под председательством заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

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В Актюбинской и Костанайской областях по результатам мониторинга проводятся дополнительные обработки площадей от саранчи. В частности, в Алгинском районе Актюбинской области, где отмечен лёт саранчи, обработано 39 570 га из планируемых 41 570 га. При обнаружении новых стай численностью выше порога экономической вредоносности оперативно проводятся обработки. В целом в регионах запас препаратов имеется, техника наготове.

Отдельное внимание было уделено ситуации на приграничных территориях. Барьерная химическая обработка в Айтекебийском районе Актюбинской области вдоль границы с РФ проведена на площади 104 км. Всего планируется обработать 195 км при протяженности границы в 219 км. По данным российской стороны, в Оренбургской области обработано 22 тыс. га, вдоль границы с РК – 10 км.

Напомним, что в связи с выявленными случаями перелета саранчи со стороны Оренбургской области РФ, министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров проинспектировал приграничные территории Костанайской и Актюбинской областей. Он также провел встречу с заместителем министра сельского хозяйства Оренбургской области Жанаром Курманбаевым для согласования совместных действий.

По итогам заседания оперштаба вице-премьер поручил акиматам Павлодарской, Карагандинской областей и области Абай, на территории которых наблюдается высокий травостой, усилить мониторинг за распространением саранчи.