Около 70% планируемых территорий обработали против саранчи в Казахстане

Сельское хозяйство, Правительство
19
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Текущую ситуацию по борьбе с саранчовыми рассмотрели на заседании республиканского оперативного штаба под председательством заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: t.me/Agropresskz

В Актюбинской и Костанайской областях по результатам мониторинга проводятся дополнительные обработки площадей от саранчи. В частности, в Алгинском районе Актюбинской области, где отмечен лёт саранчи, обработано 39 570 га из планируемых 41 570 га. При обнаружении новых стай численностью выше порога экономической вредоносности оперативно проводятся обработки. В целом в регионах запас препаратов имеется, техника наготове. 

Отдельное внимание было уделено ситуации на приграничных территориях. Барьерная химическая обработка в Айтекебийском районе Актюбинской области вдоль границы с РФ проведена на площади 104 км. Всего планируется обработать 195 км при протяженности границы в 219 км. По данным российской стороны, в Оренбургской области обработано 22 тыс. га, вдоль границы с РК – 10 км. 

Напомним, что в связи с выявленными случаями перелета саранчи со стороны Оренбургской области РФ, министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров проинспектировал приграничные территории Костанайской и Актюбинской областей. Он также провел встречу с заместителем министра сельского хозяйства Оренбургской области Жанаром Курманбаевым для согласования совместных действий.

По итогам заседания оперштаба вице-премьер поручил акиматам Павлодарской, Карагандинской областей и области Абай, на территории которых наблюдается высокий травостой, усилить мониторинг за распространением саранчи.

#Правительство #сельское хозяйство #саранча #обработка

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России
Трехдневный траур объявили в Дагестане
Казахстан впервые выступит на Олимпийских играх в брейкинге
Свыше 1,3 тыс. паломников умерли во время хаджа в этом году
Солдат-срочник вышел из комы в Отаре
Венгрия сотворила историю на Евро
МСХ просит помощи у Мининформации в разъяснении населению разницы между маслом и спредом
УЕФА принял меры на Евро-2024 из-за Роналду
СМИ: Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии
Среди задержанных граждан Казахстана нет – МИД о пожаре в Греции
Жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Премьер провел заседание Совета директоров фонда «Самрук-Қазына»
Президент сменил главнокомандующего ВМС ВС РК
Акимат Астаны не будет ремонтировать горевший ЖК Rixos Khan Shatyr Residences
Объем воды увеличился в Северном Аральском море
Казахстанского туриста задержали в Италии
Определились победители международного турнира по дзюдо среди молодежи
Прием документов в колледжи Астаны стартует 25 июня
Более 20 человек погибли при пожаре на заводе в Южной Корее
Погибший во время паводков спасатель награжден орденом «Ерлігі үшін» посмертно
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Определены победители первой республиканской геологической универсиады
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Тело пропавшей экс-судьи из Казахстана нашли в Германии
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахский – язык чувств
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Когда завершат полную оцифровку аттестатов выпускников предыдущих лет
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Создание цифровой системы прогнозирования паводков обсудили в правительстве
Фермеры готовятся к приходу сайги
Банкрот? А жена разрешила?
Солдат-срочник впал в кому: Токаев поручил провести тщательное расследование
Когда бизнес в надежных руках
Во сколько оценят бесценный сад?
Токаев поздравил Рыбакину с Днем рождения
Переоформлять автомобили стало проще в Казахстане
Цифровую карту телекоммуникаций разработали в Казахстане
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны

Читайте также

Цены на социальные продукты питания снижаются в РК
Свыше 1,3 млрд тенге направят на восстановление ЛЭП в Коста…
Премьер провел заседание Совета директоров фонда «Самрук-Қа…
МСХ просит помощи у Мининформации в разъяснении населению р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]