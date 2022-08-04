Около 700 фактов незаконной продажи лекарств выявили в Казахстане за 2 года

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о случаях ввоза и реализации на территории Казахстана поддельных лекарств, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Минздрав в рамках контроля незаконного оборота лекарственных средств постоянно проводит мониторинг. За последние 2 года было выявлено около 700 нарушений, более 80 млн тенге штрафа наложено за незаконную реализацию лекарственных средств. В этом году было выявлено два случая и по ним заведено два уголовных дела, которые сейчас расследуются», - сообщила Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

По её данным, со стороны граждан заявлений о покупке таких лекарств не было.

«Мы отслеживаем все заявки или «желтые» карточки, как мы говорим, от наших пациентов, которые поступают в наши медицинские организации. Там по закону идет полное расследование на качество и безопасность таких лекарственных препаратов», - резюмировала глава Минздрава.