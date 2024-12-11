Около 8 тысяч новых педагогов пришли работать в школы Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2024-2025 учебного года количество педагогов в организациях среднего образования достигло 406 тысяч, что на 8 тысяч больше по сравнению с прошлым учебным годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет среднего образования Минпросвещения

По данным госоргана, высокий показатель приема на работу педагогов отмечается в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях и городе Шымкент.

«Таким образом, дефицит специалистов в регионах полностью устранен. Также спрос на педагогов пополняется за счет выпускников, окончивших педагогические вузы. Это связано с положительной динамикой последних лет, когда на педагогические специальности поступает все больше талантливой молодежи. К примеру, в прошлом году 1 500 обладателей знака «Алтын белгі» выбрали профессию учителя, а в этом году их число возросло до 1 800», — рассказал председатель комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

Он отметил, что количество образовательных грантов, выделяемых МИО для подготовки педагогов с высшим образованием, продолжает расти. Несмотря на повышение проходного балла для поступления на педагогические специальности с 50 до 75 баллов, интерес к профессии остаётся высоким. В этом году выпускниками вузов по педагогическим специальностям стали около 48 тыс. человек, из них около 2 тыс. получили образование за счет грантов акимов областей. В организации среднего образования было принято около восьми тысяч новых учителей.

В министерстве напомнили, что с 2021 года принимается ряд мер по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему образования, в том числе за счет увеличения количества грантов на педагогические специальности, повышения размера стипендий для студентов педагогических специальностей с 58 тысяч до 67 тысяч тенге и др. При этом средний балл абитуриентов, поступивших на педагогические специальности, составил 115.