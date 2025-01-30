Около двух тысяч SIM-карт изъяли у иностранца в Алматы

Происшествия
86
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Алматы на съемной квартире задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В ходе осмотра помещения обнаружено три SIM-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для SIM-карт. Также изъято порядка двух тысяч SIM-карт различных сотовых операторов.

«С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам. Как установлено, иностранец прибыл в нашу страну в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

#полиция #МВД

Популярное

Все
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Как готовят инженеров нового формата
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая
Когда комфортно буренкам на карусели
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве
Врач спас пассажира прямо на борту
Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе
Андреев на вас не хватает!
Два миллиона туристов посетили Жетысу за прошлый год
Несоответствие нормам выявил санитарно-эпидемиологический мониторинг объектов водоснабжения ЗКО
Нужны решительные меры без излишней волокиты
Повышение тарифов поможет модернизации
В параллельном режиме
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

Пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне
Нетрезвую пассажирку сняли с авиарейса Актау - Баку
Арестованный сбежал из ИВС в Алматы
Ювелир в Караганде сдавал в ломбард золото клиентов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]