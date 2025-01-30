Около двух тысяч SIM-карт изъяли у иностранца в Алматы

В Алматы на съемной квартире задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В ходе осмотра помещения обнаружено три SIM-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для SIM-карт. Также изъято порядка двух тысяч SIM-карт различных сотовых операторов.