Около двух тысяч SIM-карт изъяли у иностранца в Алматы
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В Алматы на съемной квартире задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В ходе осмотра помещения обнаружено три SIM-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для SIM-карт. Также изъято порядка двух тысяч SIM-карт различных сотовых операторов.
«С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам. Как установлено, иностранец прибыл в нашу страну в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.