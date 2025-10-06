Порядка тысячи человек не могут спуститься Эвереста. Они застряли на восточном склоне из-за мощного снегопада, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщает Reuters, для спасения туристов власти привлекли сотни специалистов и местных жителей. Они пытаются расчистить занесенные снегом дороги на высоте более 4 900 метров и проложить путь к базовому лагерю. Задействована спецтехника.

По информации китайских СМИ, из-за метели, бушевавшей с пятницы, снег полностью засыпал некоторые палатки. Ряду туристов удалось спуститься самостоятельно, но значительная часть остается в лагере. По данным спасателей, с которыми удалось связаться людям из лагеря, несколько человек получили переохлаждение и находятся в тяжелом состоянии.

Дороги, ведущие к ландшафтному парку, стали непроходимыми. В итоге продажа билетов для туристов была в воскресенье приостановлена. Власти призывают всех людей, планировавших в ближайшее время побывать на Эвересте, воздержаться от поездок.

Стихия ударила и по Непалу, на него обрушились ливни, в результате реки вышли из берегов и многие районы оказались затоплены. Как минимум 47 человек погибли.