Ольга Рыпакова покинула пост президента Федерации лёгкой атлетики Казахстана

Кадровые назначения,Спорт
0

Отметим, что лёгкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в стране

Фото с сайта НОК

В Федерации лёгкой атлетики Казахстана произошли кадровые изменения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Олимпийская чемпионка, прославленная спортсменка страны Ольга Рыпакова покинула пост главы Федерации и была избрана почётным президентом.

Данное решение было принято в связи с большим объёмом содержательной и важной работы - налаживанием связей с международными организациями и тесным сотрудничеством с зарубежными специалистами в качестве члена Международной федерации лёгкой атлетики.

Новым президентом Федерации назначен председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

Отметим, что лёгкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в стране. В настоящее время в Казахстане этим видом спорта на систематической основе занимаются более 360 тысяч человек.

#Спорт #пост #атлетика #Рыпакова

Популярное

Все
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Пенсии растут, обязательства усиливаются
Тройной подарок
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Сложная операция – уверенный результат
Лесной питомник строится на юге
У ветерана – праздник
Медицинский комфорт – дальним селам
Завершена газификация
Подотраслям предложено дружить
В Приаралье продолжаются новоселья
Иппотерапия помогает детям
Онлайн-мошенничество: почему люди поддаются на уловки и как защитить себя?
Санаторно-курортная отрасль выходит на новый уровень
Не капитан, а атаман
Для души и для дела
Святая к музыке любовь
Вот качусь я в санках...
Расти должны не только цены
Есть музыканты в селах!
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Покоритель космических высот
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Афера сорвалась в кабинете директора
35 дворов обновят в этом году в Костанае
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В тройке лидеров
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет

Читайте также

Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Юниоры укрепляют позиции
В Астане состоится зимний чемпионат Казахстана по велоспорт…
Токаев назначил замминистра обороны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]