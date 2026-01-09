Отметим, что лёгкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в стране

Фото с сайта НОК

В Федерации лёгкой атлетики Казахстана произошли кадровые изменения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Олимпийская чемпионка, прославленная спортсменка страны Ольга Рыпакова покинула пост главы Федерации и была избрана почётным президентом.

Данное решение было принято в связи с большим объёмом содержательной и важной работы - налаживанием связей с международными организациями и тесным сотрудничеством с зарубежными специалистами в качестве члена Международной федерации лёгкой атлетики.

Новым президентом Федерации назначен председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

Отметим, что лёгкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в стране. В настоящее время в Казахстане этим видом спорта на систематической основе занимаются более 360 тысяч человек.