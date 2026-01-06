Италия ждет

Подробности о предстоящих событиях года рассказали в Национальном олимпийском комитете Казахстана.

Центральным стартом станут Олимпийские игры-2026. Зимняя Олимпиада в Италии объединит ледовые и горные дисциплины, а церемонии открытия и закрытия будут проходить в исторических и культовых местах страны. Официально Игры стартуют 6 февраля. Казахстан в данное время продолжает борьбу за олимпийские квоты. На данный момент наши атлеты официально получили право представить страну в шорт-треке, фигурном катании и конькобежном спорте.

Всего на Играх будут разыграны 116 олимпийских и 79 паралимпийских комплектов медалей. Соревнования пройдут по всем классическим зимним видам спорта – это горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, сноуборд, фристайл, бобслей, двоеборье, скелетон, прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, санный спорт. Впервые в программу ОИ включен ски-альпинизм.

Главные континентальные старты

Что касается летних видов спорта, то главным соревнованием являются Азиатские игры. В этом году они пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 в Аичи-Нагоя (Япония).

Азиада – это крупнейший пос­ле Олимпиады старт в Азии. В 2026 году программа стала шире, она имеет свои особенности. Так, подтверждена спортивная программа, состоящая из 41 вида спорта, 68 дисциплин и 460 соревновательных событий, включая аквабайк, бридж, киберспорт, боулинг и другие. Дебютирует на Азиаде ММА. Азиада-2026 – это стратегическое соревнование, так как проходит оно за два года до летней Олимпиады и в преддверии квалификации на главные Игры.

Юношеские состязания

В конце года Дакар (Сенегал) примет IV летние юношеские Олимпийские игры. Они пройдут с 31 октября по 13 ноября.

Сразу отметим, что впервые юношеские ОИ состоятся на африканском континенте. На предстоя­щих Играх общее требование по возрасту – не старше 17 лет (на момент закрытия Игр). Минимальный возраст утверждается каждой Международной федерацией по виду спорта с учетом специфики. В программу соревнований будут включены 25 видов спорта, а 10 станут частью демонстрационной программы, направленной на повышение интереса и участия в соревнованиях спортсменов принимающей страны и принимающего региона, позволяя местной молодежи попробовать свои силы в этих видах спорта.

В отличие от предыдущих юношес­ких Олимпийских игр, на Дакар-2026 Международный олимпийский комитет отказался от традиционной квалификации. Квоты между странами будут распределяться централизованно самим МОК и меж­дународными федерациями.

Игры в закрытых помещениях

В 2026 году Эр-Рияд (Саудовская Аравия) вновь станет местом проведения крупного спортивного события. Город примет Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам (AIMAG). В 2024-м Игры должны были состояться в Банг­коке и Чонбури (Таиланд). Однако Олимпийский совет Азии (ОСА) объявил об отмене проведения VI АИ после нескольких переносов.

Данное мультиспортивное событие объединит на одной площадке контактные виды спорта и дисциплины, которые можно провести в закрытом помещении. Ожидается, что в соревнованиях примут участие представители всех 45 национальных олимпийских комитетов Азии. Список видов спорта включает боевые и заловые дисциплины, где Азия традиционно сильна: борьба, таэквондо, каратэ, муай‑тай, кикбоксинг, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, плавание, велоспорт на треке и так далее.

Организаторы отмечают, что Игры, которые пройдут с 28 нояб­ря по 7 декаб­ря, станут важной репетицией перед Азиадой-2034, которую также примет Эр‑Рияд.

Возвращение пляжников

Спустя 10 лет в спортивный календарь Азии возвращаются пляжные Азиатские игры. В пос­ледний раз они проводились в 2016-м. И теперь вновь после многочис­ленных переносов соберут атлетов со всего континента.

Соревнования пройдут с 22 по 30 апреля в Санье (остров Хайнань, Китай). На пляжных Азиатских играх проводятся состязания по водным видам спорта, пляжным вариантам летних видов спорта, спортивному скалолазанию, некоторым дисциплинам легкой атлетики, по парусному спорту, единоборствам.

Первенства планеты

В 2026 году наших атлетов ожидает большое количество чемпионатов мира. В частности, чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье, который пройдет с 5 по 8 марта в Херенвене (Нидерланды); чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, с 20 по 22 марта в городе Торунь (Польша); чемпионат мира по фигурному катанию, который планируют провести с 23 по 29 марта в Праге (Чехия).

Командное мировое первенство по нас­тольному теннису с 28 апреля по 10 мая намечено в Лондоне (Великобритания); чемпионат мира по фехтованию в Китайском Гонконге– с 21 по 30 июля; далее следует чемпионат мира по художест­венной гимнастике – с 12 по 16 августа во Франкфурте (Германия); чемпионат мира по видам борьбы, проведение которого запланировано с 5 по 13 сентября в Манаме (Бахрейн); мировое первенство по велоспорту на шоссе состоится с 20 по 27 сентября в Монреале (Канада); чемпионат мира по триатлону в Понтевед­ре (Испания) намечен на 23–27 сентяб­ря; мировое первенство по стрельбе из лука в Янктоне (США) пройдет в период с 24 сентября по 4 октября.

В октябре нас ожидают: чемпио­нат мира по дзюдо в Баку (Азербайджан) – с 4 по 11-е; мировое первенство по велоспорту на треке в Шанхае (Китай) с 14 по 18-е; чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме (Нидерланды) с 17 по 28-е; чемпионат мира по тяжелой атлетике в Нинбо (Китай) – с 27 октября по 8 ноября.

И завершится год чемпионатом мира по стрельбе, который пройдет с 1 по 15 нояб­ря в Дохе (Катар), а также чемпио­натом мира по плаванию на короткой воде с 1 по 6 декабря в Пекине (Китай).

Отметим, что по ходу сезона возможны изменения в календаре.