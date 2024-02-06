Олжас Бектенов - членам правительства: Меньше слов, больше дела

Премьер-министр Олжас Бектенов представил новых руководителей министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Обращаясь к вновь назначенному заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Нурлану Байбазарову, глава правительства отметил, что перед ведомством стоят большие и амбициозные задачи.

— Миннацэкономики – это можно сказать основной двигатель реформ и реализации поставленных задач по осуществлению экономического рывка. Все необходимые ресурсы, я думаю, есть. Самое главное – я хотел бы нацелить министерство на активную работу без формализма, бюрократии, лишних совещаний. Больше дела, меньше слов, — сказал Олжас Бектенов.

Представляя коллективу министерства финансов Мади Такиева, глава правительства подчеркнул, что оно является одним из важнейших органов государственного управления.

— Поэтому и глава государства, и я, как премьер-министр, рассчитываем на четкую, инициативную работу министерства финансов по всем направлениям, — отметил Олжас Бектенов.

Представив Чингиса Аринова коллективу министерства по чрезвычайным ситуациям, премьер-министр обозначил ключевые направления работы ведомства.

— Недавно в Алматы главой государства была высказана достаточно серьезная критика в адрес министерства после прошедшего землетрясения. Перед МЧС стоят очень серьезные задачи по модернизации систем реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Я думаю, Чингис Сайранович с честью выполнит поставленные президентом задачи, — сказал глава правительства.

В ходе представления Акмарал Альназаровой коллективу Минздрава Олжас Бектенов отметил ее опыт и высокие профессиональные компетенции.

Перед министерством стоят задачи по модернизации и дальнейшему повышению эффективности системы здравоохранения.

— Это важнейшее направление государственной политики. Все мы вместе должны приложить усилия для того, чтобы поднять систему здравоохранения на новый уровень. Будем всемерно этому помогать, — заключил Олжас Бектенов.

Премьер-министр тепло поблагодарил за проделанную работу всех экс-министров, не вошедших в новый состав правительства.