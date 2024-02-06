Олжас Бектенов - членам правительства: Меньше слов, больше дела

Правительство
78

Премьер-министр Олжас Бектенов представил новых руководителей министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Обращаясь к вновь назначенному заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Нурлану Байбазарову, глава правительства отметил, что перед ведомством стоят большие и амбициозные задачи.

— Миннацэкономики – это можно сказать основной двигатель реформ и реализации поставленных задач по осуществлению экономического рывка. Все необходимые ресурсы, я думаю, есть. Самое главное – я хотел бы нацелить министерство на активную работу без формализма, бюрократии, лишних совещаний. Больше дела, меньше слов, — сказал Олжас Бектенов.

Представляя коллективу министерства финансов Мади Такиева, глава правительства подчеркнул, что оно является одним из важнейших органов государственного управления.

— Поэтому и глава государства, и я, как премьер-министр, рассчитываем на четкую, инициативную работу министерства финансов по всем направлениям, — отметил Олжас Бектенов.

Представив Чингиса Аринова коллективу министерства по чрезвычайным ситуациям, премьер-министр обозначил ключевые направления работы ведомства.

— Недавно в Алматы главой государства была высказана достаточно серьезная критика в адрес министерства после прошедшего землетрясения. Перед МЧС стоят очень серьезные задачи по модернизации систем реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Я думаю, Чингис Сайранович с честью выполнит поставленные президентом задачи, — сказал глава правительства.

В ходе представления Акмарал Альназаровой коллективу Минздрава Олжас Бектенов отметил ее опыт и высокие профессиональные компетенции.

Перед министерством стоят задачи по модернизации и дальнейшему повышению эффективности системы здравоохранения.

— Это важнейшее направление государственной политики. Все мы вместе должны приложить усилия для того, чтобы поднять систему здравоохранения на новый уровень. Будем всемерно этому помогать, — заключил Олжас Бектенов.

Премьер-министр тепло поблагодарил за проделанную работу всех экс-министров, не вошедших в новый состав правительства.

#Правительство #Олжас Бектенов #новые министры

Популярное

Все
Сельский Айболит
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
Солдат-полиглот
Остались у разбитого… проселка
Ожидание в колейке
«Слили или не слили?» – таким почти шекспировским вопросом задались экологи на востоке республики
От ответственности до безответственности недалеко
Что степь без скакунов…
Демократия должна быть рациональной
Бьет – значит длинный язык?
В Семее горит торговый центр
В ряде школ Алматинской области с момента их ввода в эксплуатацию не проводился капитальный ремонт
Прогрессивной нации – прогрессивное законодательство
Шымкентского чиновника задержали на совещании в акимате - видео
У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
О трендах и стратегиях
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Главный выбор Казахстана
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе пройдет в Астане
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Минобороны просит вернуть базовую пенсию военным пенсионерам, уволенным после 1 января 2016 года
Казахстан улучшил позиции по уровню восприятия коррупции за один год
Дайте лед!
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
12 кг гашиша изъяли у мужчины в Астане
Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Указ о назначении трех министров подписал президент
Вице-премьером стал Нурлан Байбазаров
У Минздрава - новый министр
Министром финансов стал Мади Такиев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]