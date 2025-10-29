Олжас Бектенов обсудил с представителями США торгово-экономическое сотрудничество

Правительство
79

За последние пять лет объем взаимной торговли удвоился и достиг $4,2 млрд

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу со  Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем Государственного секретаря США Кристофером Ландау,  передает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Олжас Бектенов отметил, что Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и подчеркнул, что данная встреча также станет важным шагом для дальнейшего раскрытия торгово-экономического потенциала двусторонних отношений. Правительство Казахстана реализует системные меры, направленные на создание благоприятных условий для иностранного, в том числе американского бизнеса.

По данным Национального Банка РК, валовой приток прямых инвестиций из США с 1993 года составил около $61,2 млрд, что превышает 13% от общего объема ПИИ в Казахстане. За последние пять лет объем взаимной торговли удвоился и достиг $4,2 млрд.

В ходе встречи участники обсудили вопросы расширения торговых связей и  инвестиционного сотрудничества. Рассмотрены меры по углублению взаимодействия в промышленности, цифровой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической, водной отраслях и др.

С докладами о перспективах развития двустороннего сотрудничества выступили заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, министр энергетики Ерлан Аккенженов, министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Отмечены новые точки соприкосновения в транзитно-транспортной сфере. В энергетическом секторе подчеркнута важность модернизации и внедрения передовых технологий в рамках совместных проектов. Актуальным направлением является партнерство в сфере АПК. Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии.

Обозначена приоритетность углубления взаимодействия в области цифровой индустрии и технологий ИИ. Ключевой площадкой в регионе становится Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий ведущие мировые технологические компании, включая Apple, Google и др. Важным элементом цифровой экосистемы РК также является Astana Hub, где на сегодня работают более 1700 компаний. В штате Калифорния (США) Казахстаном открыт инновационный центр Silk Road. В партнерстве с ведущими американскими компаниями и вузами реализуются программы акселерации, укрепляющие технологическое партнерство между РК и США.

По итогам встречи участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям. 

#США #Правительство #торговля

Популярное

Все
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Собран первый урожай арахиса
Спасаясь от воды, отхватили землю
Масличные культуры требуют инвестиций
Восток зовет
Модель водоканала, достойная масштабирования
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Красота – в многоликости
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
«Кайрат» – пятикратный чемпион
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Край сакральных мест
Новая история в таэквондо
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Подвиг Алии бессмертен
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Олжас Бектенов обсудил с Президентом Финляндии торгово-экон…
В честь Дня Республики от имени Президента вручили государс…
Олжас Бектенов вручил госнаграды работникам социально-трудо…
ДТП в Актюбинской области: пострадавших санавиацией доставя…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]