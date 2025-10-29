За последние пять лет объем взаимной торговли удвоился и достиг $4,2 млрд

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу со Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем Государственного секретаря США Кристофером Ландау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Олжас Бектенов отметил, что Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и подчеркнул, что данная встреча также станет важным шагом для дальнейшего раскрытия торгово-экономического потенциала двусторонних отношений. Правительство Казахстана реализует системные меры, направленные на создание благоприятных условий для иностранного, в том числе американского бизнеса.

По данным Национального Банка РК, валовой приток прямых инвестиций из США с 1993 года составил около $61,2 млрд, что превышает 13% от общего объема ПИИ в Казахстане. За последние пять лет объем взаимной торговли удвоился и достиг $4,2 млрд.

В ходе встречи участники обсудили вопросы расширения торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Рассмотрены меры по углублению взаимодействия в промышленности, цифровой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической, водной отраслях и др.

С докладами о перспективах развития двустороннего сотрудничества выступили заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, министр энергетики Ерлан Аккенженов, министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Отмечены новые точки соприкосновения в транзитно-транспортной сфере. В энергетическом секторе подчеркнута важность модернизации и внедрения передовых технологий в рамках совместных проектов. Актуальным направлением является партнерство в сфере АПК. Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии.

Обозначена приоритетность углубления взаимодействия в области цифровой индустрии и технологий ИИ. Ключевой площадкой в регионе становится Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий ведущие мировые технологические компании, включая Apple, Google и др. Важным элементом цифровой экосистемы РК также является Astana Hub, где на сегодня работают более 1700 компаний. В штате Калифорния (США) Казахстаном открыт инновационный центр Silk Road. В партнерстве с ведущими американскими компаниями и вузами реализуются программы акселерации, укрепляющие технологическое партнерство между РК и США.

По итогам встречи участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям.