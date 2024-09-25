Олжас Бектенов ознакомился с развитием Жанаозена

Премьер-Министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с принимаемыми мерами по социально-экономическому развитию моногорода Жанаозен в рамках задач, поставленных главой государства в Послании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В частности, проверены темпы модернизации инфраструктуры, повышения качества образования, обеспечения занятости населения и других важных направлений.



Руководитель правительства ознакомился с планами по диверсификации экономики моногорода с упором на открытие новых производств. В Жанаозене проживают свыше 150 тыс. человек. По прогнозам, к 2035 году численность населения превысит 200 тыс. жителей. С учетом ожидаемого прироста подчеркнута важность обеспечения занятости горожан, в том числе через усиление мер по поддержке бизнес-инициатив населения.



Внимание уделено развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Олжасу Бектенову доложили, что Жанаозен и прилегающие к нему сельские населенные пункты на 100% обеспечены централизованным водоснабжением, бытовым газом и электроэнергией. Важным проектом для жизнеобеспечения моногорода является модернизация водоочистного сооружения, снабжающего жителей питьевой водой. Для увеличения мощностей объекта в 2025 году планируется строительство резервуаров для накопления запасов воды в объеме 30 тыс. м3.





Промышленное развитие моногорода и запуск новых производств требуют дополнительных объемов электроэнергии. Для покрытия растущих потребностей АО НК «КазМунайГаз» и итальянской компанией ENI начат инвестиционный проект по строительству гибридной электростанции общей мощностью 247 МВт. Проект предполагает использование комбинированной генерации ВИЭ (солнечной и ветряной энергетики) и строительство газовой электростанции.



Олжас Бектенов ознакомился с принимаемыми мерами по предоставлению жителям доступного и качественного образования. Так, в рамках Национального проекта «Комфортная школа» в Жанаозене до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию современную школу на 1,2 тыс. мест. В следующем году планируется строительство еще двух комфортных школ. Кроме того, для всестороннего развития детей и молодежи начато строительство Дворца школьников Bolashaq Sarayi на 350 мест. Проект, реализуемый компанией «Озенмунайгаз», является одним из примеров социальной ответственности бизнеса. Дворец школьников планируется сдать в эксплуатацию горожанам уже в следующем году.



Руководителю правительства также доложили о ходе строительства в городе нового газоперерабатывающего завода. Запуск проекта обеспечит не только потребности населения в дополнительных объемах газа, но главное – даст импульс дальнейшему развитию промышленности и созданию нефтехимических продуктов с высокой добавленной стоимостью. Производственная мощность предприятия составит 900 млрд м3 смеси попутного нефтяного и природного газа, а также 5 тыс. тонн газового конденсата в год. Строительные работы начались в ноябре 2023 года, полное завершение двух пусковых комплексов планируется в начале 2027 года.

Премьер-министр подчеркнул, что строительство газоперерабатывающего предприятия даст широкий мультипликативный эффект для экономического и социального развития региона.