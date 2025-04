Фото: пресс-служба правительства

На территории специальной экономической зоны Jibek Joly Премьер-министру доложили о ходе реализации инвестиционных проектов в сферах химической, обрабатывающей промышленности, машиностроения, энергетики, металлургии, а также развитии необходимой инфраструктуры.

Всего здесь зарегистрировано 18 участников. По итогам 2024 года объем инвестиций в регион составил 506 млрд тенге, в 2025 году ожидается рост до порядка 850 млрд тенге в результате строительства 9 проектов.



Заместитель акима Жамбылской области Абулхаир Тамабек доложил о развитии инфраструктуры СЭЗ, включая газо- и электроснабжение, водовод, железнодорожные подъездные пути.



Здесь же Премьер-министр ознакомился со стартом строительства новых промышленных объектов: металлургического комплекса полного цикла и завода по глубокой переработке кукурузы. Данные проекты реализуются в рамках договоренностей и встреч, состоявшихся в ходе рабочего визита Олжаса Бектенова в КНР в ноябре прошлого года.





При участии китайского инвестора Fujian Hengwang Investment Co., Ltd начато строительство одного из крупнейших металлургических заводов в стране общей стоимостью порядка $1,2 млрд. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств инвестора. Предприятие будет специализироваться на выпуске арматуры, катанки, полосовой и профильной стали, а также других видов металлопродукции.



Председатель правления Fujian Hengwang Investment Co., Ltd Цзэн Чжаоцянь доложил, что в рамках реализации первого этапа в 2027 году мощность завода достигнет 1 млн тонн в год. Второй этап позволит довести производственный объем до 3 млн тонн в год в период 2027–2029 годов. Также для обеспечения потребностей предприятия предусмотрено строительство газотурбинной электростанции. Планируется создание 2,5 тыс. рабочих мест. Важным элементом цикла является применение экологически чистой технологии прямого восстановления железа.



Казахстан занимает 9 место в мире по запасам железной руды. По итогам прошлого года добыча достигла 37 млн тонн. Новый проект металлургического комплекса полного цикла станет значимым вкладом в развитие отечественной металлургии и примером применения экологически чистых технологий.

«В результате реализации проект станет одним из крупных производителей черного металла и металлопродукции с полным циклом глубокой переработки железной руды в Казахстане. Правительство всецело поддерживает строительство данного завода и окажет необходимую поддержку для его успешного запуска», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил строящуюся площадку инвестиционного проекта по строительству завода по глубокой переработке кукурузы. Планируется создание вертикально интегрированного промышленного парка с объемом вложений $800 млн и производственной мощностью до 1 млн тонн кукурузы в год с дальнейшим увеличением до 3 млн тонн.



Проект реализуется китайской компанией Fufeng Group — мировым лидером в индустрии биоферментации. Промышленный комплекс будет включать в себя завод по производству крахмала и три предприятия по биоферментации. На выпуске ожидается продукция с высокой добавленной стоимостью: лизин, глутамин, глутаминовая кислота, лейцин, треонин, корма и т.д.



Для обеспечения нужд промышленного парка инвестором также запланировано строительство угольной теплоэлектростанции и станции по очистке сточных вод. Отмечено, что в дальнейшем планируется запуск завода по выпуску химических компонентов, включая соляную кислоту и жидкий аммиак. Ввод в эксплуатацию ключевых объектов запланирован на 2026 год. Планируется создание до 1,5 тыс. рабочих мест.



Олжас Бектенов отметил, что реализация данного проекта станет важным шагом в повышении уровня переработки сельхозпродукции, развитии экспортного потенциала и привлечении современных агротехнологий.





В Сарысуском районе Премьер-министр также проверил ход строительства завода по выпуску кальцинированной соды ТОО «Qazaq Soda». Исполнительный директор Yildirim Holding Исмаил Джейлан и директор ТОО «Qazaq Soda» Рамазан Ибраимов доложили о проекте. На площади в 42 га реализуется производственный комплекс мощностью 500 тыс. тонн продукции в год на первом этапе с последующим увеличением до 1 млн тонн. Будет использоваться местное сырье. В процессе производства планируется применение технологий, обеспечивающих нулевые выбросы.



Кальцинированная сода используется в металлургической, стекольной, пищевой, текстильной и химической промышленности, а также производстве бытовой химии. На сегодня потребность Республики Казахстан в соде составляет 350-400 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит обеспечить полное импортозамещение и начать экспорт в страны СНГ и Китай.



Отмечено, что в настоящее время строительно-монтажные работы выполнены на 30%, осуществляется поставка основного оборудования. Ввод завода в эксплуатацию запланирован в августе 2026 года. В рамках проекта будет создано 1 тыс. рабочих мест, в т.ч постоянных - 400. Общий объем инвестиций составляет около $400 млн.



Премьер-министр подчеркнул важность своевременной реализации проекта, который выведет Казахстан в число ведущих мировых производителей кальцинированной соды, снизит зависимость от импорта и создаст новые возможности для развития химической промышленности страны. Реализуя данный проект, страна встраивается в один ряд с ведущими мировыми производителями соды – Китаем, Турцией, США и Россией.