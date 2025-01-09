Какие задачи поставили перед новым министром юстиции

Правительство
90
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективу Министерства юстиции нового министра – Ерлана Сарсембаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Руководитель правительства выразил благодарность Азамату Ескараеву за проделанную работу на посту министра и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

В ходе представления Ерлана Сарсембаева премьер-министр озвучил ряд задач, поставленных главой государства перед коллективом Министерства юстиции во главе с новым министром. В частности, по укреплению правовой системы страны, внедрению принципа «Закон и Порядок».

Олжас Бектенов подчеркнул, что работа правительства в рамках достижения обозначенных президентом целей требует постоянного и качественного законодательного сопровождения.

Обозначена необходимость тесного взаимодействия с парламентом, обеспечения дальнейшего повышения качества оказываемых гражданам юридических услуг, совершенствования институтов нотариата и адвокатуры. Кроме того, дан ряд поручений по защите интересов Казахстана на международной арене.

#Правительство #Бектенов #юстиция

Популярное

Все
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Дорогу молодым!
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Сбалансированный подход
Самый умный нашелся!
Всеобъемлющее выступление
В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Рукописи заговорили...
Найти работу по душе
Миллион за VIP-номер
Наука должна служить во благо общества
Библиотека как центр притяжения
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Началась рекультивация полигона
Свалки под окнами
63 села отказались от алкоголя
В полтора раза вырос экспорт зерна
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году

Читайте также

«Таза Қазақстан»: итоги и планы экоакции рассмотрели в прав…
Бектенов дал указания по запуску льготных программ ипотечно…
Бектенов поставил ряд задач перед новым акимом Туркестанско…
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]