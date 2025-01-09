Какие задачи поставили перед новым министром юстиции

Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективу Министерства юстиции нового министра – Ерлана Сарсембаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Руководитель правительства выразил благодарность Азамату Ескараеву за проделанную работу на посту министра и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

В ходе представления Ерлана Сарсембаева премьер-министр озвучил ряд задач, поставленных главой государства перед коллективом Министерства юстиции во главе с новым министром. В частности, по укреплению правовой системы страны, внедрению принципа «Закон и Порядок».

Олжас Бектенов подчеркнул, что работа правительства в рамках достижения обозначенных президентом целей требует постоянного и качественного законодательного сопровождения.

Обозначена необходимость тесного взаимодействия с парламентом, обеспечения дальнейшего повышения качества оказываемых гражданам юридических услуг, совершенствования институтов нотариата и адвокатуры. Кроме того, дан ряд поручений по защите интересов Казахстана на международной арене.