Олжас Бектенов провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов

Экономика , Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

Развитие отрасли позволит укрепить позиции Казахстана на мировом рынке, привлечь технологии и капитал, а также расширить участие в цепочке поставок в новых секторах экономики. 

О текущем состоянии и принимаемых мерах доложил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, также с докладами выступили руководители компаний АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Тау-Кен Самрук», РГП «Национальный центр технологического прогнозирования». В Казахстане расположен один из трех в мире заводов полного цикла по производству бериллия, скандия, одно из четырех мировых производств тантала и ниобия.

По данным Министерства промышленности и строительства, на металлургических заводах страны извлекаются висмут, сурьма, селен и теллурид, имеется технология по получению галлия из глинозема и индия из полиметаллического сырья. В ноябре текущего года запущено производство вольфрамового концентрата на месторождении Богуты в Алматинской области мощностью до 3,3 млн тонн. Общая сумма инвестиций в проект составила $350 млн. 

Руководителю правительства также доложено о проводимой работе по перспективным проектам в области разработки вольфрамовых руд и углубления переработки сырья до паравольфрамата аммония, создания кластера по производству магнитов. Внимание уделено развитию секторов по производству батарейных материалов, постоянных магнитов, ресайклингу и производству жаропрочных сплавов. Реализуются проекты по добыче и переработке необходимых металлов. Так, на одном из крупнейших в мире месторождений Сарытоган планируется производство графитового концентрата с доведением до готовой продукции.

С 2024 года в Казахстане выпускается моногидрат сульфата марганца, что покрывает 5% мирового рынка. Также реализуются проекты по разработке литиевых месторождений немецкой компанией Bergbau AG, корейским институтом KIGAM ведутся геолого-геофизические исследования лития в Восточно-Казахстанской области. Вместе с тем планируется наладить производство жаропрочных никелевых сплавов, которые составляют до 50% стоимости реактивных авиадвигателей, на основе рения, тантала, вольфрама, никеля и кобальта. На сегодня в стране налажена переработка лома лопаток авиадвигателей. 

Олжас Бектенов отметил потенциал казахстанских компаний в части проведения геологоразведочных работ, в том числе разработки технико-экономических обоснований, для дальнейшего привлечения инвестиций. Такой подход позволит расширить долю Казахстана в мировом производстве редких и редкоземельных металлов.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство окажет поддержку отечественным научно-исследовательским институтам и производителям. Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов требует активного участия отечественных финансовых институтов. Министерству промышленности и строительства совместно с холдингом «Байтерек» поручено разработать модель для создания кластера с полным циклом производственной цепочки – от добычи сырья до производства продукции глубокой переработки. Министерству промышленности и строительства поручено проработать вопрос создания лаборатории с международной аккредитацией.

#экономика #Правительство #Бектенов

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