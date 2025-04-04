Они обсудили ряд вопросов в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, инвестиций, инновационного развития

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Председателя Правительства – руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрием Григоренко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Благодаря постоянным контактам Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина уровень двустороннего взаимодействия сохраняет высокий темп. По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота вырос почти на 3% и составил $27,8 млрд. При этом имеется значительный потенциал для дальнейшего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Участники встречи отметили растущую значимость искусственного интеллекта и подчеркнули, что партнерство в сфере цифровизации является неотъемлемой частью двусторонних отношений. Объединение усилий в процессах внедрения новых технологий выступит стимулом для развития инноваций, формирования мер поддержки IT-предпринимателей и стартап-проектов, подготовки квалифицированных специалистов, совершенствования мер информационной безопасности. Новые возможности для IT-специалистов также появятся с открытием в текущем году в Астане Международного центра искусственного интеллекта Alem. ai.

В рамках рабочего визита Дмитрий Григоренко ознакомится с деятельностью ведущих IT-площадок Казахстана, включая технопарк Astana Hub, где сегодня зарегистрировано более 1 600 IT-компаний, 425 из которых с иностранным участием, и Технопарк NU.