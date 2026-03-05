Олжас Бектенов проверил ход модернизации ж/д вокзала Кокшетау

Правительство
97

В Казахстане ведется работа по системной модернизации железнодорожных вокзалов с акцентом на современные технологии, безопасность и удобство для граждан

Фото: пресс-служба правительства

Олжас Бектенов подчеркнул, что Главой государства уделяется повышенное внимание вопросам развития транспортной системы страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Управляющий директор по строительству АО «НК «КТЖ» Марат Искалиев доложил Премьер-министру о ходе модернизации железнодорожного вокзала города Кокшетау. Здание построено в 1981 году, последний капитальный ремонт здесь проводился свыше 20 лет назад. Объем строительно-монтажных работ выполнен на 93%, ведутся внутренняя отделка, монтаж и установка оборудования. Ключевой задачей является не только использование современных материалов, замена инженерных сетей и обновление технического оснащения, но и сохранение исторического облика здания. Особое внимание уделено установке специального оборудования для создания инклюзивной среды.

Всего в Акмолинской области модернизацией охвачено 16 ж/д вокзалов, что является наибольшим количеством по стране. Семь из них проходят реконструкцию, готовность по ним уже достигает 90%. Еще по девяти вокзалам предусмотрен полный снос с последующим строительством новых зданий. Наряду с Кокшетау работы сейчас ведутся на станциях Атбасар, Макинка, Курорт Боровое, Акколь, Ерейментау, Есиль, Жаксы, Жалтыр, Державинск, Шортанды и др.

В целом по Казахстану высокий уровень работ по модернизации вокзальных комплексов и ж/д инфраструктуры зафиксирован в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской областях, а также областях Жетісу и Ұлытау. Помимо этого, реконструкция проводится и на таких крупных узлах, как вокзалы Астана-1 и Алматы-1. До конца года по стране будут модернизированы все 124 железнодорожных вокзала.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с акиматом и КТЖ обеспечить строгий контроль за соблюдением сроков и качеством строительных работ с учетом потребностей жителей и гостей населенных пунктов.

#проверка #модернизация #премьер #Кокшетау #вокзал

