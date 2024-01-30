Омарханов и Евсеев обновили свои личные рекорды в мировых рейтингах

Значительного прогресса в рейтингах АТР и ITF Juniors добились казахстанцы Амир Омарханов и Денис Евсеев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Фото: пресс-служба ФТК

Как отмечается, после успешного выступления на юниорском Открытом чемпионате Австралии карагандинец Амир Омарханов взлетел на 16-ю строчку в рейтинге ITF Juniors.

- Это лучший показатель среди наших юношей. Ранее никому и никогда из воспитанников казахстанского тенниса не удавалось так высоко подниматься в мировом рейтинге, - подчеркнули в ФТК.

Напомним, что Амир дошел до четвертьфинала на Juniors Australian Open.

В рейтинге АТР алматинец Денис Евсеев поднялся на 176-е место. Это наилучший показатель в карьере казахстанца.

3-4 февраля в аргентинском городе Росарио сборная Казахстана будет играть против Аргентины в квалификации «Кубка Дэвиса», где первой ракеткой команды РК будет Денис Евсеев.