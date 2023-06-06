Омбудсмен отчитался президенту об итогах работы за 5 месяцев

По словам Артура Ластаева, офис омбудсмена и его региональные представители за указанный период рассмотрели 2318 обращений граждан.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об итогах его деятельности с начала года, в том числе о принимаемых мерах по восстановлению прав граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По словам Артура Ластаева, офис омбудсмена и его региональные представители за указанный период рассмотрели 2318 обращений граждан.

В целях усиления работы на местах был обновлен состав участников Национального превентивного механизма.

На особом контроле Уполномоченного по правам человека находится вопрос превенции жестокого обращения в детских учреждениях. В частности, проведено 213 посещений подмандатных учреждений, дано более 800 рекомендаций.

По инициативе Омбудсмена проводится расследование случаев применения пыток, дан ряд специальных рекомендаций в адрес правоохранительных органов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность обеспечения эффективной защиты прав граждан в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами.