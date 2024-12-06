Омбудсмены Казахстана и России посетили учреждения уголовно-исполнительной системы

Международное сотрудничество
110

Уполномоченные по правам человека Казахстана и России – Артур Ластаев и Татьяна Москалькова – провели совместный визит в учреждения №3 и №64 Уголовно-исполнительной системы МВД РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на казахстанский институт   

Фото: Уполномоченный по правам человека в РК

Омбудсмены осмотрели фронт-офис, врачебную амбулаторию и другие помещения. Особое внимание было уделено условиям содержания, соблюдению стандартов прав человека и доступу заключенных к юридической помощи.

Артур Ластаев и Татьяна Москалькова также совместно приняли граждан Российской Федерации, отбывающих наказание в казахстанских учреждениях. Такая практика позволяет оперативно реагировать на вопросы, требующие внимания, оценивать соблюдение прав заключенных в соответствии с международными стандартами.

Артур Ластаев подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют обмену опытом между правозащитными институтами двух стран и позволяют более эффективно решать проблемы, связанные с соблюдением прав заключенных.

«Совместные посещения омбудсменами закрытых учреждений направлены на укрепление сотрудничества в области правозащиты и обеспечение прозрачности работы пенитенциарных учреждений.

Уполномоченные отметили важность регулярного мониторинга мест лишения свободы для предупреждения нарушений и повышения стандартов их содержания», - говорится в пресс-релизе.

#Казахстан #Россия #омбудсмены

Популярное

Все
На вершине слова
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
«Котико» для котиков с улицы
Что может сделать нас лучше?
Он памятник себе воздвиг… рукотворный
В школах ввели уроки личной безопасности
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Шопинг всемогущий
Жена «врага народа»
В Астане проходит XII Международный форум «Антиконтрафакт»
Некупленное мороженое мешает жить?
Вдохновлять собственным примером
Объекты археологии и архитектуры нужно сберечь
На принципах честного служения народу
В центр экономического притяжения превратилась СЭЗ «Қызылжар»
Шарбулак – «Үлгілі ауыл»
Почему в казахском языке нет диалектов?
Европейский вектор сотрудничества
Казахстанцы с оптимизмом смотрят в наступающий 2025 год
Певцы, актеры были вынуждены растрачивать свой талант, выступая перед руководством Карлага
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Мы – из Казахстана!
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Вопрос жизни
Будем друзьями?
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

Приоритетным направлением аграрного экспорта выступает Китай
Центр реставрации на базе Нацмузея появится в Казахстане
Международную поддержку окажут центрам психологической помо…
Роман Скляр провел встречу с Оливье Жуни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]