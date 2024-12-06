Омбудсмены Казахстана и России посетили учреждения уголовно-исполнительной системы

Уполномоченные по правам человека Казахстана и России – Артур Ластаев и Татьяна Москалькова – провели совместный визит в учреждения №3 и №64 Уголовно-исполнительной системы МВД РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на казахстанский институт

Фото: Уполномоченный по правам человека в РК

Омбудсмены осмотрели фронт-офис, врачебную амбулаторию и другие помещения. Особое внимание было уделено условиям содержания, соблюдению стандартов прав человека и доступу заключенных к юридической помощи.



Артур Ластаев и Татьяна Москалькова также совместно приняли граждан Российской Федерации, отбывающих наказание в казахстанских учреждениях. Такая практика позволяет оперативно реагировать на вопросы, требующие внимания, оценивать соблюдение прав заключенных в соответствии с международными стандартами.



Артур Ластаев подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют обмену опытом между правозащитными институтами двух стран и позволяют более эффективно решать проблемы, связанные с соблюдением прав заключенных.