Омоложение, доступное каждому

Общество

14«В 40 лет жизнь только начинается», – эта крылатая фраза в наше время стала как никогда актуальной. Сегодня с уверенностью можно сказать: «Мир принадлежит сорокалетним». Это возраст расцвета личности, когда человек многое знает и умеет, состоялся как профессионал, сильные и слабые стороны давно изучены и нет самоедства по поводу массы беспочвенных комплексов, присущих молодым.

Наши прекрасные женщины если вдруг и имеют какие-то недостатки, то к 40 годам умеют их вуалировать и подчеркивать свои исключительные достоинства. Небольшие изъя­ны фигуры уже не приносят разочарования и не вызывают сетований по поводу некоторого несовершенства природы. К этому возрасту люди склонны меньше философствовать и больше действовать. Например, в Центре омоложения AURA функционируют группы, в которых осваивают чудодейственные асаны не только женщины, но и мужчины, стремящиеся к совершенству. Безусловно, женщины больше уделяют внимания своей внешности и здоровью, хотя и понимают, что красота – это не только физические данные, а сплав интеллекта, характера, уверенности в себе. Сейчас сорокалетние часто занимают руководящие должности, управляют собственным бизнесом, ведут крупные проекты или заняты на ответственных государственных должностях, их уже никто не воспринимает скептически, как вчерашних студентов. Это время взлета и расцвета карьеры, когда ра­зум, знания, опыт, умения, решительность, сила воли, уверенность в собственных силах находятся на пиковом уровне, помогая достигать ранее недостижимые и, казалось бы, призрачные цели и реализовывать задачи любой сложности.

Постепенно казахстанцы перенимают западную модель жизни, и теперь, как правило, женщины до 30 лет стараются реализоваться в карьере, а потом создавать семью. Если раньше старородящими мамочками считались тридцатилетние женщины, сейчас радость материнства познают и в 45. Именно поэтому на первый план выходит здоровье каждой женщины. Ведь здоровье нации в целом – это преж­де всего здоровье женщины-матери. Какое здоровье у мам, такое будет и у будущего поколения казахстанцев.

Психологи утверждают, что внешняя привлекательность напрямую зависит от состояния здоровья и душевного равновесия. К примеру, избыточный вес ведет к неудовлетворенности своим внешним видом и влияет на психологическое состояние, отражаясь на внешности и ускоряя процессы старения. Центр омоложения AURA помогает достигнуть идеального веса с помощью SLIM-комплекса, который состоит из SlimYoga и аурикулярной акупунктуры и способствует потере лишнего веса и удержанию достигнутых результатов без особого труда. 40 лет – это зенит, в котором можно оставаться бесконечно долго, особенно если привести в гармонию свой внутренний мир и физическую форму. Как женщинам, так и мужчинам необходимо осознать, что с происходящими возрастными изменениями можно справиться. Для этого нужно тщательнее ухаживать за лицом и телом, следить за весом, заботиться о рациональном питании и здоровом образе жизни.

Центр омоложения AURA предлагает уникальные прог­раммы, способствующие ускоренным процессам оздоровления и омоложения. Кстати, у мужчин процесс омоложения благодаря воздействию на выработку тестостерона происходит быстрее, чем у женщин. Деятельность Центра омоложения AURA направлена на пробуждение и активизацию потенциала человека, внутренних сил его организма, на укрепление здоровья и продление активного долголетия, что весьма актуально в современном обществе. Ведь именно среда, окружение диктует непростые требования, одно из которых – сохранение социальной и экономической активности максимально длительное время. Йога, практикуемая в Центре омоложения AURA наряду с программами общего оздоровления и уникальной авторской методикой по омоложению, призваны справиться с этой задачей. В условиях все ускоряющегося темпа жизни и переизбытка информации йога дает возможность привести в гармонию внутренний мир, улучшая и обновляя при этом внешнюю «оболочку», возвращая здоровье, молодость и красоту.

В 2013 году был принят закон «О пенсионном обеспечении», в котором предусмотрено поэтапное увеличение пенсионного возраста казахстанских женщин с 58 до 63 лет. Теперь современной зрелой женщине необходимо эффективно конкурировать с молодежью не только уровнем профессионализма. Ей нужно оставаться молодой, привлекательной, здоровой, энергичной и социально активной более длительное время. Центр омоложения AURA призван помочь женщинам решить эту проблему. В Центре практикуются уникальные и единственные в Казахстане техники по возвращению, сохранению и продлению молодости, например акупунктурный, в том числе и аурикулярный лифтинг – эффективный и безопасный способ оставаться красивой бесконечно долго. А если возраст все же решит дать о себе знать суставной или другой болью, рефлексологи центра снимут ее, сбалансируют нервную систему, и эндорфины начнут работать на вас, повышая жизненный тонус и омолаживая весь организм.

Воспользовавшись услугами профессионалов Центра омоложения AURA, каждый сможет на себе ощутить, что возраст – это всего лишь цифры, и вам столько лет, на сколько вы выглядите и не больше, чем вы ощущаете. AURA стирает границы времени!

г. Алматы, ул. Ауэзова, 175, оф. 4, (уг. ул. Габдуллина), тел. +7 727 329 73 79, info@aurakit.com www.aurakit.kz

Шимон ПААМОН,  генеральный директор Центра омоложения AURA

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