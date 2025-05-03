Он Победу застал в Кенигсберге...

Память,Свет Победы
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане скончался ветеран войны Жакан Сейсебаев.

фото автора

Он родился 10 марта 1925 года в селе Сатман Кербулакского района Алматинской облас­ти. Еще не дос­тигнув восемнадцатилетия, ушел на фронт. Первые три месяца проходил обу­чение в Подмосковье, а в начале
1943-го молодого бойца отправили на передовую. Жакан Сейсебаев был наводчиком реактивной системы залпового огня «катюша» в составе 20-й роты 13-го минометного полка 5-й армии. В марте 1943 года получил ранение и был отправлен на лечение в Москву. Затем вернулся в строй, продолжил воевать. Победу застал в Кенигсберге.

Но на этом служба Жакана Сейсебаева не закончилась. Его отправили на Дальний Восток для участия в советско-японских сражениях. А потом более двух лет он отстоял на боевом посту на границе между Северной и Южной Кореей. В армии он провел шесть лет и два месяца, в его военной биографии было три войны. Лишь 20 мая 1948 года он вернулся на Родину.

Работал в колхозе. Женился на сироте и прожил с ней в глубоком уважении друг к другу 62 года. В возрасте 60 лет вышел на пенсию. Детей у аксакала пятеро, внуков, правнуков и праправнуков – более тридцати.

За военные подвиги Жакан Сейсебаев был удостоен ряда наград, среди которых орден Отечественной войны I степени и несколько медалей. А прошлым летом ветерану доставили юбилейную медаль, учрежденную к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

#Талдыкорган #ветераны #ВОВ #Жакан Сейсебаев

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