Он Победу застал в Кенигсберге... Память,Свет Победы 3 мая 2025 г. 1:00 1 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу В Талдыкоргане скончался ветеран войны Жакан Сейсебаев. фото автора Он родился 10 марта 1925 года в селе Сатман Кербулакского района Алматинской области. Еще не достигнув восемнадцатилетия, ушел на фронт. Первые три месяца проходил обучение в Подмосковье, а в начале 1943-го молодого бойца отправили на передовую. Жакан Сейсебаев был наводчиком реактивной системы залпового огня «катюша» в составе 20-й роты 13-го минометного полка 5-й армии. В марте 1943 года получил ранение и был отправлен на лечение в Москву. Затем вернулся в строй, продолжил воевать. Победу застал в Кенигсберге. Но на этом служба Жакана Сейсебаева не закончилась. Его отправили на Дальний Восток для участия в советско-японских сражениях. А потом более двух лет он отстоял на боевом посту на границе между Северной и Южной Кореей. В армии он провел шесть лет и два месяца, в его военной биографии было три войны. Лишь 20 мая 1948 года он вернулся на Родину. Работал в колхозе. Женился на сироте и прожил с ней в глубоком уважении друг к другу 62 года. В возрасте 60 лет вышел на пенсию. Детей у аксакала пятеро, внуков, правнуков и праправнуков – более тридцати. За военные подвиги Жакан Сейсебаев был удостоен ряда наград, среди которых орден Отечественной войны I степени и несколько медалей. А прошлым летом ветерану доставили юбилейную медаль, учрежденную к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. #Талдыкорган #ветераны #ВОВ #Жакан Сейсебаев