Он взлетел выше беркута

фото Юрия Беккера

В экспозиции Центрального государственного музея РК представлены награды, фотоматериалы, статьи о Рахимжане Кошкарбаеве. В мероприятии приняли участие представители Союза офицеров, Ассамблеи народа Казахстана, курсанты Алматинской военно-технической школы, Республиканской военной школы «Жас Ұлан» им. Б. Момышулы, дочь Рахимжана Кошкарбаева, воспитанники музыкального колледжа им. К. Байсеитовой.

В своем выступлении доктор военных наук, профессор Досай Абраимов постарался не только рассказать о героическом подвиге нашего соотечественника, но и ответить на часто задаваемые вопросы: «Почему долгое время подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова не получал должного признания, ведь они первыми 30 апреля 1945 года водрузили знамя Победы над Рейхстагом?» и «Почему в учебниках истории были вписаны имена Егорова и Кантарии, которые были удостоены звания Героев Советского Союза?»

Профессор отметил, что, несмотря на такую пропаганду в угоду политической конъюнктуре, подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова не был забыт. Уже в 1948 году в «Литературной газете» была опубликована статья писателя Бориса Горбатова «Забытые подвиги героев». В ней были следующие строки: «Когда мы сравниваем бойцов Красной Армии с орлами и беркутами, это не совсем правильно. Не каждый беркут поднимется на ту высоту, на которую поднялся мой друг Рахимжан Кошкарбаев. На моих глазах он водрузил знамя над Рейхстагом».

Досай Абраимов напомнил, что лейтенант Кошкарбаев и рядовой Булатов ползли семь часов 360 м под непрерывным огнем, чтобы водрузить знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

– В то время на куполе Рейхстага стояла статуя Вильгельма I. Рахимжан Кошкарбаев стоял, прижавшись к коню, на котором восседал Вильгельм, а на его плечи взобрался Григорий Булатов, который привязал Красное знамя к стремени Вильгельма Великого, – рассказывает военный историк.

По его словам, историческая правда заключается еще и в том, что всего над Рейхстагом водрузили 40 знамен. Но в протоколе Военного совета фронта бойцами, водрузившими то самое знамя Победы, были записаны не Кошкарбаев и Булатов, а Егоров и Кантария.

Досай Абраимов убежден, что в подвиге Рахимжана Кошкарбаева, как в капле воды отражается великий дух казахского народа. Его героизм является значимым нравственным ориентиром для последующих поколений казахстанцев.

Собравшимся напомнили и о том, что в штурме Рейхстага участвовали Герои Советского Союза Талгат Бегельдинов и Сагадат Нурмагамбетов.