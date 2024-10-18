Он взлетел выше беркута

Свежий выпуск
3
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Выставка «Ерлігін ел ұмытпайды», посвященная 100-летию Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, открылась в Алматы

фото Юрия Беккера

В экспозиции Центрального государственного музея РК представлены награды, фотоматериалы, статьи о Рахимжане Кошкарбаеве. В мероприятии приняли участие представители Союза офицеров, Ассамблеи народа Казахстана, курсанты Алматинской военно-технической школы, Республиканской военной школы «Жас Ұлан» им. Б. Момышулы, дочь Рахимжана Кошкарбаева, воспитанники музыкального колледжа им. К. Байсеитовой.

В своем выступлении доктор военных наук, профессор Досай Абраимов постарался не только рассказать о героическом подвиге нашего соотечественника, но и ответить на часто задаваемые вопросы: «Почему долгое время подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова не получал должного признания, ведь они первыми 30 апреля 1945 года водрузили знамя Победы над Рейхстагом?» и «Почему в учебниках истории были вписаны имена Егорова и Кантарии, которые были удостоены звания Героев Советского Союза?»

Профессор отметил, что, несмотря на такую пропаганду в угоду политической конъюнктуре, подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова не был забыт. Уже в 1948 году в «Литературной газете» была опубликована статья писателя Бориса Горбатова «Забытые подвиги героев». В ней были следующие строки: «Когда мы сравниваем бойцов Красной Армии с орлами и беркутами, это не совсем правильно. Не каждый беркут поднимется на ту высоту, на которую поднялся мой друг Рахимжан Кошкарбаев. На моих глазах он водрузил знамя над Рейхстагом».

Досай Абраимов напомнил, что лейтенант Кошкарбаев и рядовой Булатов ползли семь часов 360 м под непрерывным огнем, чтобы водрузить знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

– В то время на куполе Рейхстага стояла статуя Вильгельма I. Рахимжан Кошкарбаев стоял, прижавшись к коню, на котором восседал Вильгельм, а на его плечи взобрался Григорий Булатов, который привязал Красное знамя к стремени Вильгельма Великого, – рассказывает военный историк.

По его словам, историческая правда заключается еще и в том, что всего над Рейхстагом водрузили 40 знамен. Но в протоколе Военного совета фронта бойцами, водрузившими то самое знамя Победы, были записаны не Кошкарбаев и Булатов, а Егоров и Кантария.

Досай Абраимов убежден, что в подвиге Рахимжана Кошкарбаева, как в капле воды отражается великий дух казахского народа. Его героизм является значимым нравственным ориентиром для последующих поколений казахстанцев.

Собравшимся напомнили и о том, что в штурме Рейхстага участвовали Герои Советского Союза Талгат Бегельдинов и Сагадат Нурмагамбетов.

#Алматы #выставка #музей #Рахимжан Кошкарбаев

Популярное

Все
Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы
Шавкат Рахмонов может стать первым чемпионом UFC из Казахстана
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Картина «Айкай» Кенжебека Шайкакова к концу года выйдет в национальный прокат
Соединенные Штаты писателей
100-летие со дня рождения классика национальной литературы Бердибека Сокпакбаева отмечают в Казахстане
Ташкент привлекает красотой и гостеприимством
Армия многому научит
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
В связи ухудшением погоды закрыты дороги в ряде регионах
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык
Президент примет участие в международном форуме в Туркменистане
Рабочие профессии становятся востребованными среди молодежи в области Абай
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
В Атырау появится дендрологический парк
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Принцип «слышащего государства»
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау

Читайте также

Армия многому научит
Финансирование науки в стране выросло в 3,5 раза
Не спешите отвечать неизвестному абоненту
Укреплять здоровье нации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]